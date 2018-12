Las primeras horas de Rozas: no descarta poda de generales y pedirle perdón a la familia de Catrillanca

El nuevo general director de Carabineros, Mario Rozas, vivió hoy su primer día en su nuevo cargo.

Una de las primeras misiones que tiene es recuperar la credibilidad que ha perdido la institución en los últimos años: "Las encuestas de opinión pública avalan a Carabineros, en 91 años nos hemos ganado el prestigio y la confianza de la comunidad. Seguimos trabajando para acrecentar esa conformidad".

En cuanto a los otros uniformados que lo acompañarán en esta nueva etapa dentro de Carabineros, el General Rozas es claro: "la idea es estructurar ahora el mando que me acompañe en esta gestión y espero a la brevedad posible presentar la propuesta al Gobierno para seguir avanzando en las tareas que tenemos pendientes".

"No se descarta (la salida de nuevos generales), pero tengo que estructurar y vamos a trabajar en esa materia", indicó en entrevista con radio ADN.

Perdón al pueblo mapuche

El nuevo General Director no dejó de lado el conflicto con el pueblo mapuche, en particular tras el asesinato del comunero Camilo Catrillanca. Rozas está dispuesto a todo, incluso a pedir perdón: si el gesto "conlleva a mejorar alguna situación, por cierto que yo no tengo ningún inconveniente en ofrecer las excusas o pedir perdón".

"Si alguna vez hemos cometido algún exceso, se han reconocido esos excesos, se ha investigado y se han tomado las medidas más drásticas cada vez que no se han cumplido los protocolos de actuación", sentenció.