Testimonio de yerno de Frei Montalva que niega homicidio del ex Presidente agrava división al interior de la familia

El yerno del ex presidente Eduardo Frei Montalva, Juan Pablo Beca, generó incomodidad dentro de la familia Frei.

El médico, quien estuvo casado con Isabel, una de las hijas del ex mandatario y que estuvo presente en las dos cirugías a las que fue sometido, aseguró que “me gustaría expresar mi extrañeza de que nunca me citaron antes, pero desde el momento en que se planteó la duda de muerte, y que fue alrededor del año 2000, yo le expresé a la hermana de mi señora que estaban equivocados, que no tenía ningún sentido y, a la pregunta que me hicieron, señalé que no podía descartar nada y se produjo una diferencia”.

En la misma línea añadió que “luego, fui invitado a comer a casa de Carmen Frei, donde estaba el abogado Varela (Álvaro, que representó por muchos años a la familia), quien habló de antecedentes que estaban investigando en otras causas, pero me mantuve en el hecho de que pensaba que no lo habían matado", señaló en entrevista con el diario El Mercurio.

“Yo no lo creo, mi señora y mis hijos tampoco lo creen y esto se lo puse por escrito a Eduardo Frei hijo en una carta, en que le expliqué lo que yo sabía, y que médicamente no tenía ninguna duda respecto del tema de la muerte de don Eduardo Frei, pues tengo la absoluta convicción de que su muerte se debió solo a una complicación médica", sentenció.

Las declaraciones del doctor Beca molestaron a Carmen Frei, quien a través de un escrito desacreditó lo dicho por el ex esposo de su hermana: "Lo planteado por el doctor Beca no constituye una novedad. No es más que la creencia que ha sostenido en los últimos 10 años sin conocer los antecedentes y avances de la investigación judicial".

"Más allá de las creencias y opiniones personales, por respetables que pudieren ser, de lo que se trata en este caso es de fundar un juicio en base a las evidencias aportadas en el proceso de la investigación. Esperamos conocer la sentencia del sr. Ministro Alejandro Madrid en las próximas semanas, a la luz de la cual se podrá juzgar la verdad de lo sucedido, en función de las evidencias y no de simples creencias", sentenció.

Por este caso están procesados, como autor del crimen, el médico Patricio Silva Garín y los ex agentes de la DINA Raúl Lillo y Luis Becerra, ex chofer de la familia. Procesados como encubridores, por su parte, se encuentran el médico Pedro Valdivia y los patólogos de la Universidad Católica Hellman Rosenberg y Sergio González. Se estima que el ministro en visita por esta causa, Alejandro Madrid, dé a conocer su fallo entre el 8 y 20 de enero de 2019.