Caso Catrillanca: Defensa de imputados pedirá reconstruir escena del crimen

La defensa de los ex funcionarios del Gope imputados por la muerte del comunero Camilo Catrillanca el 14 de noviembre pasado, solicitará a la fiscalía la reconstitución de la escena del crimen y estudian la posibilidad de pedir la exhumación del cuerpo del mapuche.

Además, los abogados pidieron al Ministerio Público incorporar en esta causa los antecedentes de robo a las profesoras de Ercilla que motivó el operativo en el que murió Catrillanca.

"Las diligencias que solicitamos está la reconstitución de escena en el lugar de los hechos, que tiene por fundamento establecer la dinámica de los disparos y su trayectoria, junto con la posición de los funcionarios del procedimiento policial y las instrucciones del helicóptero que fueron dadas. En caso de ser estrictamente necesario para la investigación pediremos la exhumación del cadáver", explicó a La Tercera PM el representante de los ex funcionarios policiales, Javier Jara.

Este requerimiento se basa en las declaraciones de los imputados, quienes aseguran que no hubo disparos directos a Catrillanca ni a M.A.P.C., menor que lo acompañaba en un tractor azul el día que ocurrió el hecho.

"Los colegas tomaron la determinación de disparar a una zona segura baja del tractor, con la única finalidad de que se detenga. Lo demás fue un trágico accidente. Nunca se tuvo la intención de herir o matar. Si hubiese sido así, habría dos tiros y dos muertos cuando los tuvimos frente a frente. Realmente nadie esperaba este resultado", Dijo Sepúlveda a La Tercera.

Por su parte, el autor del disparo que mató a Catrillanca, Carlos Alarcón, alegó ante el Ministerio Público que "yo le disparé al tractor, pero nunca tuve la intención de lesionar o matar a las personas que estaban en el tractor. Yo me enfrenté con el tractor, le grité que se detuvieran pero no me hizo caso. Se dio vuelta y le disparé. Realicé los disparos desde cerca, calculo unos 20 metros. Los disparos los efectúe cuando el tractor ya se había dado vuelta. Pude haber disparado cuando tuve al tractor de frente, pero mi intención era que se detuvieran, por eso hice los disparos".

Esta versión contrasta con los antecedentes que maneja el Ministerio Público, sustentando que el informe de Autopsia del Servicio Médico Legal que indica que el tiro ingresó directo al cráneo de Catrillanca, sin un desvío previo.

Además, el peritaje Balístico número 60 de la PDI sostiene que "masa total de lo extraído del cráneo de Catrillanca Marín, ésta corresponde aproximadamente al 80% de la masa total de un proyectil balístico calibre 5.56 por 45 mm". Esto resulta clave para los ex Gope, ya que sustentaría la tesis de que el disparo no fue directo, sino que fue un rebote sobre una superficie dura.