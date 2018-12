Día “sandwich” en el Congreso: sólo sesionó la comisión investigadora de TVN con 5 diputados

Este lunes, las comisiones que se iban a llevar a cabo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados fueron suspendidas. Ello, a pesar de ser un día laboral.

Sin embargo, una de las comisiones que sí sesionó durante esta jornada fue la de TVN, que contó con la participación de 5 de 13 de sus miembros: Marcelo Díaz (PS), quien preside dicha instancia, los oficialistas Mario Desbordes (RN), Ximena Ossandón (RN), Andrés Celis (RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

La instancia no tuvo problemas para sesionar, ya que se necesitaba un quórum de al menos 4 parlamentarios. El diputado Díaz decidió llamar a sesionar este lunes ya que el miércoles 2 de enero deberán votar las conclusiones del informe que presentarán a la sala.

Para este lunes también estaba citada la comisión investigadora del acuerdo entre Corfo y Soquimich, la cual fue suspendida ya que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien estaba convocado, informó que no iba a asistir por encontrarse con día administrativo, según indicó el parlamentario de Revolución Democrática (RD), Pablo Vidal.

"El hecho de que se cierre el Congreso en la tarde impide el funcionamiento normal de las comisiones, pero en la mañana las comisiones deberían funcionar normalmente, en particular la comisión investigadora en la que yo participo no va a poder funcionar porque el invitado que teníamos, que es el ministro de Hacienda, se excusó porque ese día no va a trabajar, por lo tanto lamentamos que no va a poder sesionar esta comisión", dijo Vidal.