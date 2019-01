Manifestantes encienden barricadas en Plaza Italia para exigir renuncia de Chadwick

Debido a las más recientes polémicas que se conocieron por el crimen de Camilo Catrillanca, un grupo de manifestantes se reunió este martes en Plaza Italia para exigir la renuncia del ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Quienes se encontraba reunidos encendieron barricadas en el sector de Parque Bustamante, por lo cual Carabineros lanzó gases lacrimógenos.

El secretario de Estado se encuentra en su momento más complicado desde la muerte de Catrillanca en noviembre pasado, debido a las declaraciones del ex jefe de la Zona Araucanía de Control de Orden Público, general Mauro Victtoriano, quien afirmó haberle dicho a Chadwick que Catrillanca estaba desarmado y no hubo enfrentamiento cuando Carabineros terminó con su vida. Desde entonces, el hombre clave de la administración piñerista no ha sido capaz de convencer a la opinión pública ni a la oposición de la veracidad de sus justificaciones.

Ante ello, la respuesta del ministro fue: "Lamentablemente, había interferencias, pudo haberme dicho, pero eso no fue recibido adecuadamente”, dijo, aunque puntualizó que “nunca tuve ningún documento o información de Carabineros de que ellos [los comuneros] hayan portado armas".