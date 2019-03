Senador Girardi: "Fonasa Plus es una privatización encubierta"

El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Salud del Senado, calificó de "lamentable" la propuesta del Gobierno de Sebastián Piñera conocida como Fonasa Plus, que ante la "situación dramática que vive el sector Salud –de la cual es responsabilidad de muchos gobiernos- se planten voladores de luces que van en sentido contrario de lo que hay que hacer".

Girardi explicó que "Fonasa atiende al 80% de menores recursos, pero con los mayores problemas de salud pues tienen un 380% más de posibilidad de tener hipertensión que una persona de altos ingresos, un 220% más de diabetes, un 280% de mayor riesgo de infarto al corazón".

Para el senador PPD el desafío de la salud hoy es “hacer una oferta integral para que la salud sea un derecho y todos tengan cobertura de acuerdo a su necesidad y no según los recursos que poseen. Ya Chile es uno de los países con mayores gastos de bolsillo en salud, porque no es un bien público sino que privado”.

El parlamentario afirmó que “el sentido común que debiera tener Fonasa es ser un seguro universal de salud que garantice el acceso de todos los chilenos en igualdad de condiciones y sin discriminaciones. Eso requiere fortalecer la prevención y cambiar el eje curativo por el preventivo".

Agregó que "se debe fortalecer la atención primaria, que sea resolutiva y todos los consultorios debieran tener pediatra, internista, siquiatra, cirujano, oftalmólogo y otorrino y resolver ahí los problemas de Salud. Se deben recuperar los hospitales para las personas, no tienen especialistas y ahí dos millones de personas en lista de espera y eso no se va resolver con esta propuesta. Necesitamos que los hospitales se financien con prestaciones a costo real y no subvaloradas".

Para Girardi, "el Fonasa Plus es una isaprización de la salud, es decir los males que tienen las isapres y que debemos corregir, se los quieren traspasar a Fonasa y eso no lo vamos a aceptar. El ex ministro (Jaime) Mañalich dijo que es el camino a la inequidad porque en todas partes del mundo el Estado financia la salud de los más pobres a través del aporte fiscal y los impuestos y aquí se propone aumentar la cotización a un 8% o más y en función de su aporte es el tipo de planes de salud al que puede acceder al igual que las isapres. Eso es inaceptable".

El senador afirmó que “lo que se requiere es hacer una reforma donde el Estado financie la salud de todos los chilenos y aumente el aporte de recursos y no traspasarle la responsabilidad a cada uno. Es la sociedad la que debe financiar una salud igual para todos, no podemos aceptar que se establezcan planes diferenciados en relación a la capacidad económica de las personas”.

"Gran negocio privado"

Girardi también criticó que “Fonasa Plus dice que va a comprar servicios a privados lo que es un gran negocio para las clínicas en desmedro del Sistema Público porque ya hoy se hace una compra importante, sobre todo en las patologías AUGE, de especialistas que se formaron en el sistema público pero que cobran tres veces más como privados. Y con esto continuaría el éxodo de especialistas por lo que esto no lo vamos a tolerar”.

Para Girardi, “lo que se está planteando es una privatización encubierta, una isaprización de Fonasa. Nosotros exigimos que se haga una reforma profunda al Sistema de Salud -que es la deuda social más importante que tiene Chile- que termine con los abusos de las isapres y no que traslade esos abusos al Sistema Público”.