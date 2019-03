El round de Moreno con el Hogar de Cristo: Egenau recalca que “si fueran 160 mil niños excluidos del sistema escolar ya es una inmoralidad”

Toda una controversia entre el ministerio de Desarrollo Social y el Hogar de Cristo abrió el estudio “Del dicho al derecho”, presentado por la Fundación Súmate del Hogar de Cristo, sobre los menores excluidos del sistema escolar en Chile.

La investigación encargada al Centro de Investigación Avanzada en Educación (Ciade) de la Universidad de Chile, en el que se plantearon modelos de calidad de escuelas de reingreso para el país, señala que 358.946 niños, niñas y adolescentes entre 6 y 21 años están excluidos del sistema educacional.

El problema es que la cifra es 2,6 veces más que la cifra oficial de la Casen (cerca de 138 mil) y los 157.337 que reflejan los registros administrativos, de acuerdo a lo señalado desde el Gobierno.

Los datos provocaron escozor en la cartera que encabeza Alfredo Moreno, que emitió ayer martes en la tarde una dura declaración, donde califican de “erróneo” el estudio, y ponen en duda sus cifras.

“Las cifras del señalado estudio no corresponden a la realidad y son producto de serios errores metodológicos en el uso de los registros administrativos para la elaboración de este estudio. Entre ellos se puede consignar, por ejemplo, la inclusión de una gran cantidad de ruts no válidos, considerar como excluidos del sistema escolar a las personas que están en educación de adultos; no corregir por defunciones, etc”, señala parte de la declaración de la cartera.

Además, en una entrevista con CNN Chile, el ministro Moreno añadió otro elemento y dijo que se enteró por la prensa de estos datos. “No conocíamos el estudio, desgraciadamente lo hicieron sin consultar, me hubiera gustado que se hubiera conversado antes”, indicó, y fue claro en plantear que "las cifras que tenemos de antes son para nosotros las correctas".

Pero más allá de la discrepancia, si bien desde el Hogar de Cristo señalan que no hay un cuestionamiento a las cifras de la Casen, el director ejecutivo de la entidad, Pablo Egenau, es enfático en señalar que si fueran “160 mil los niños excluidos como dice el ministerio ya es una inmoralidad y una vergüenza nacional, porque hemos estado 20 años discutiendo sobre calidad en la educación, y sobre la posibilidad de dar financiamiento y gratuidad a ciertos sectores, y se nos están olvidando los más pobres entre los pobres que están excluidos del sistema escolar, siendo que ellos debieran ser los primeros”.

“No es un estudio erróneo”

Entrevistado por El Mostrador, Pablo Egenau sostiene que “no es un estudio erróneo”, como señala la cartera, sino se trata de “la construcción de un modelo técnico para escuelas de reingreso basado en evidencia con consenso internacional”, que fue ampliamente valorado por los expertos incluso de la OCDE presentes en el seminario de este miércoles donde fue presentado el libro con el estudio respectivo.

El director ejecutivo del Hogar de Cristo detalló que el origen de la polémica está en que parte de esta investigación “quisimos hacer la pregunta más en profundidad sobre cuántos son y dónde están esos escolares excluidos del sistema, y para eso contratamos al Ciade de la Universidad de Chile, una universidad de prestigio y un centro de investigación avanzada de prestigio”.

Luego que los datos fueran refutados por la cartera, este lunes se reunieron los equipos encargados del estudio con profesionales de la subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, para una "reunión técnica" y acordaron seguir trabajando en el tema para acercar posiciones.

Al respecto, Patricio Rodríguez, investigador del Centro de Investigación Avanzada de la Universidad de Chile, entidad encargada del estudio, dijo que más allá de la discrepancia puntual, lo importante es “cómo nos ponemos de acuerdo cómo medimos (…) cifras más o cifras menos, yo creo que lo principal es que tratemos de enfocar holísticamente ese tema", sobre todo tomando en cuenta que la mayoría de los afectados pertenecen a los deciles más bajos de la población.

Egenau aclaró que la “postura del Hogar es que vamos a esperar a que se hagan nuevamente los análisis correspondientes en una conversación directa con el ministerio. Nosotros le compramos un servicio al Ciade de la Universidad de Chile, esas cifras fueron cuestionadas por el ministerio de Desarrollo Social, por lo tanto el trabajo tiene que seguir para dilucidar (…) Esto no es nuevo en política pública”.

Con todo, el director ejecutivo del Hogar de Cristo insiste en que la controversia es absolutamente menor. “Bienvenida esta polémica porque después de 20 años de trabajo donde hemos tratado de hablar de esto, la verdad es que nunca se había pescado, y hoy a partir de este contrapunto con el Ministerio de Desarrollo Social, con quien tenemos una buena relación y trabajamos mucho en conjunto en todos los gobiernos, nos permite hablar de las escuelas de reinserción, y los niños que están excluidos del sistema escolar”.

"Que discutan ellos las cifras"

En el ministerio de Educación, en tanto tomaron palco. Raúl Figueroa, subsecretario de la cartera, señaló que “al margen del numero especifico nuestra preocupación y ocupaciones está en el diseño de políticas que permita que niños que están fuera de sistema escolar puedan acceder a oportunidades de la educación”.

Por su parte, la ministra Marcela Cubillos dejó el debate en manos de Desarrollo Social y el Hogar de Cristo. “Que discutan ellos las cifras, nosotros como Ministerio lo que nos importa es que cualquier niño que abandone el sistema escolar es un niño del que se hay de preocupar y darle las condiciones para que se reinserte. Por eso, más allá de una cifra u otra, cualquier cifra nos parece de gravedad extrema y estamos trabajando porque esos niños puedan reinsertarse con la flexibilidad que no han tenido hasta el día de hoy en el sistema escolar", recalcó.