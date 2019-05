"Esto es mucho más grave": Dávalos por viaje de Cristóbal Piñera a China

Sebastián Dávalos respondió este jueves a las declaraciones de la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien se refirió a las críticas de la oposición por el viaje de Cristóbal Piñera a la gira por Asia, quien aseguró que cubrió "todos sus costos, sin costos para el Estado".

Al respecto, Dávalos dijo a La Tercera que "tiene razón la ministra Pérez cuando dice que se trata de casos distintos. Primero porque yo fui a una reunión, que yo no solicité, entre privados y durante el gobierno de Sebastián Piñera. Nunca he celebrado contratos con el Estado y si fui investigado fue porque la jauría de Chile Vamos me acusó de todo sin ninguna prueba para desestabilizar al gobierno".

Las declaraciones del hijo de la ex Presidenta Michelle Bachelet se dan luego que la vocera de Gobierno sostuviera que no es comparable la situación judicial que él enfrentó en el Caso Caval, a la actual polémica que enfrenta Cristóbal Piñera -hijo de Presidente Sebastián Piñera- por el viaje a la gira oficial a Asia.

"Esto es mucho más grave. Aquí hay contratos de una empresa del hijo del Presidente y que tienen relación con el Estado, aunque diga que dejó la empresa en julio. Conmigo lo que hicieron fue diferente. Me acusaron sin ninguna prueba", dijo Dávalos.

"Los que me acusaron hoy están procesados en Asipes, Penta y SQM. Al igual que los raspados de olla y que tienen calidad de imputados, como los ministros Felipe Ward y Nicolás Monckeberg, el subsecretario Pablo Terrazas y otros diputados (...) la única diferencia que hay entre ambos casos es que hoy la oposición no se ha puesto los pantalones para que se investigue no sólo el viaje, porque podría darse eventualmente algún hecho constitutivo de delito, sino que además los contratos entre Hopin y el Estado desde marzo en adelante".