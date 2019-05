Sigue la telenovela por el viaje a China: Cecilia Pérez se queja de las "falsas noticias" y los "titulares engañosos”

Toda la telenovela en torno a la presencia de los hijos del Presidente Sebastián Piñera en la gira por el continente asiático sumó un nuevo capítulo con la respuesta de la vocera de Gobierno Cecilia Pérez, quien criticó a la prensa y descartó que la FACh haya desmentido su versión.

"La FACh no hizo ningún desmentido a las declaraciones de Cristóbal Piñera. Lo que dijo la FACh es muy concreto, lo saben todos. No se considera gasto en un viaje oficial presidencial, porque ese avión, aun cuando el Presidente vaya solo o vaya lleno, considera el mismo costo", indicó.

Ayer, en una respuesta a una solicitud vía Transparencia, la FACh aseguró que el viaje en avión a China y Corea no le significó ningún costo al Presidente, ni menos a sus hijos, ya que fue financiado por el Estado. En este debate se sumó el Presidente Piñera, quien defendió a sus criticados hijos y explicó que ambos costearon de su bolsillo los hoteles y las comidas del viaje. “Tengo las facturas, si quiere se las muestro", dijo el Mandatario en entrevista con Mega, cambiando así la versión preliminar que entregó cuando garantizó que “el financiamiento total del viaje corre por cuenta privada y por tanto no significó costo alguno para el Estado".

El mismo hijo del gobernante, Cristóbal Piñera, aseguró que el Estado no gastó un solo peso en su periplo, destacando que “a China fui a acompañar a mis padres, cubriendo todos mis gastos y sin costos para el Estado”, versión que fue respaldada por todo el oficialismo y ministros de Gobierno.

Según la vocera, "lo que dijo Cristóbal Piñera es cierto, ni incurrió en ningún gasto adicional al Estado porque él pagó sus propias cuentas".

La comparación con Caval

La vocera de La Moneda criticó a la prensa por el manejo que se le ha dado al tema, señalando la existencia de "falsas noticias" y "titulares que inducen al error a la población".

"Lo que nunca va a dejar de doler, es la crítica permanente e injusta, las acusaciones, las mentiras (...) Uno está dispuestos a que todas las críticas al hacer o no hacer, al actuar o no actuar, vengan dirigidas a uno, pero no a los que uno más quiere, porque ellos no eligieron la vocación que nosotros tenemos, por eso yo comprendo el dolor del Presidente", cerró.

La secretaria de Estado aprovechó la instancia para hacer un llamado a los dirigentes de oposición que criticaron al hijo del Presidente.

"No hagamos juego de máscaras y hablemos con la verdad, tengamos diferencias donde corresponde pero no tratando de dañar al hijo del Presidente para hacerle un daño a su Gobierno. Acá, Cristóbal Piñera pidió disculpas, cosa que no ha hecho nadie de los familiares de gobiernos anteriores", sostuvo.

Al ser consultada por el grado de similitud que puede tener esta situación con el caso "Caval", que implicó a la nuera de la ex Presidenta Michelle Bachelet y su hijo (Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos) Pérez fue bien enfática en señalar que "son cosas que no se pueden comparar".

"Nosotros solidarizamos en su minuto con el dolor como madre que podía tener la ex-Presidenta Bachelet, pero ese fue un caso que llegó a los Tribunales de Justicia, fueron investigados. No mezclemos los casos", aseveró.