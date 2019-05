Narco-redes y clientelismo: los dolores de cabeza del PS en San Ramón

Una vez contados todos los votos de las internas del PS mañana en la noche, que definirán si el partido será liderado los próximos dos años por el actual timonel Álvaro Elizalde o la diputada Maya Fernández, la comuna de San Ramón inevitablemente estará otra vez en el foco de los análisis. Acusaciones desde el año 2017 por narco-redes y padrón abultado ficticiamente, instalan inevitablemente una sombra de dudas sobre cómo ésta incide en el resultado final de los comicios socialistas.

El PS tiene un mecanismo de definición indirecto, las bases eligen representantes para el Comité Central y luego, a través de un acuerdo en torno a la representación que cada lista obtiene, se elige a la mesa directiva y al timonel. Ya en las internas pasadas, cuando salió elegida la directiva que ha encabezado el senador Elizalde, se contabilizó que San Ramón aportó aproximadamente unos 3 mil votos en el proceso, incidiendo en el resultado final.

El problema es que meses después de eso, salió a la luz un reportaje de Informe Especial que se llamaba “Los tentáculos narcos de San Ramón”, en octubre de 2017, que relacionó al alcalde PS, Miguel Ángel Aguilera, con el narcotráfico. Fue un balde de agua fría para la tienda socialista, hubo numerosas críticas internas por el débil manejo que tuvo el timonel PS sobre esa situación y que concluyó con la salida del polémico alcalde del padrón de militantes.

Pero eso no impidió que se instalara una preocupación de fondo en un amplio sector del Partido Socialista y que sigue vigente hasta hoy, el cómo las narco-redes se han introducido en la clase política chilena. “En el caso de San Ramón, el PS no ha mirado al techo, aunque ha faltado - a mi juicio- una actitud más clara y activa en relación a una revisión y control del padrón. Y dada la gravedad de la denuncia se debió intervenir y declarar en reorganización el comunal. Nada de eso ocurrió. No obstante, se han aplicado medidas disciplinarias drásticas, de manera precautoria, a quienes aparecían denunciados”, sentenció a El Mostrador el analista político, Ernesto Aguila.

Agregó que es fundamental “poner una muralla china entre el narcotrafico y el sistema de partidos. Esa infiltración es un riesgo real y que cruza la política aquí y en muchos países. En eso hay que actuar con anticipación y de manera drástica. Ser y parecer”.

El problema es que no ha sucedido ni lo uno ni lo otro. El actual secretario general del PS, Andrés Santander, fue director de planificación en la Municipalidad de San Ramón y es por ese vínculo que internamente en el partido se le atribuye la responsabilidad que a pesar del escándalo sobre Aguilera, hoy en la lista de Elizalde figuren dos nombres claves del círculo de confianza del controvertido edil: Mónica Aguilera Sanhueza, hermana del alcalde y su ex jefe de gabinete en el municipio, Eduardo Bermúdez, que va en el subpacto del tercerismo.

Junto a las sospechas de narco-redes, en el PS se ha reclamado mucho por el llamado partido ficha. “El otro fenómeno que allí ocurre no tiene que ver con el narcotráfico, sino con la conformación clientelar del partido, expresado en un padrón abultado e irreal, que da vida a un "militante ficha" que distorsiona la democracia interna, personas que apenas saben en qué partido están militando, pero que se inscriben con la promesa de alguna prebenda municipal o parlamentaria”, precisó Aguila.

En el marco de la investigación por delitos funcionarios, a fines de diciembre de 2018, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra el alcalde Aguilera por fraude al fisco, designación de cargos públicos afectos a inhabilidad legal y negociación incompatible. “Conforme antecedentes de la investigación, es posible determinar en los últimos años, en especial desde que es alcalde el querellado Miguel Ángel Aguilera Sanhueza y siempre bajo sus decisiones, se han verificado una serie de contrataciones al interior de la Municipalidad de San Ramón, de personas que no prestaron sus servicios pero que, sin embargo, recibieron una retribución económica, incluso alguno de ellos teniendo antecedentes penales”, reza la querella.

El analista socialista explicó que esta situación tiene que ver con el viejo "caciquismo" y las prácticas clientelares: “Este "partido ficha" es muy funcional a un partido despolitizado. Durante dos años no existe, no "molesta", porque no se reúne, carece de opinión y se activa solo para las elecciones y se impone al partido militante. Esa conformación de partido, es también una forma de corrupción de la democracia interna, una manera ilegítima de influir en las decisiones de un partido. A eso se le debe poner fin en el próximo periodo”.

No es el único que hace esta advertencia. El ex ministro PS, Germán Correa, quien compite al Comité Central en la lista de Maya Fernández al igual que Aguila, dijo hoy en entrevista con La Tercera que el partido tiene “un padrón de militantes absolutamente abultado en algunas comunas, como las de San Ramón, Lo Espejo, en Santiago, que al final forman como una cuarta parte del padrón del partido y eso es extrañísimo. Aquí hay un fenómeno de clientelismo evidente que está detrás de estas movilizaciones de personas que no tienen una definición socialista, pero que son llevadas por algunos militantes que ocupan cargos de alcalde o parlamentarios o concejales para su propio apoyo interno, para después mantener el cupo para sus postulaciones y sus reelecciones sucesivas”.

Correa ya había advertido del tema de San Ramón hace unas semanas en The Clinic. “Yo mismo tenía una inquietud hacía rato, ética, con ocasión de lo que pasó con el alcalde de San Ramón, esos vínculos extraños con sectores del narcotráfico, de militantes que eran sus clientes de la municipalidad, que no tenían ninguna adhesión al partido, pero que los mete para controlarlo. Él administra muchos votos y, aún ahora, los sigue digitando desde afuera”.

La arista judicial

Cuando se dio a conocer el reportaje de Informe Especial hace dos años, en éste se explicó que Jorge Pinto Carvajal fue contratado de manera irregular por la Municipalidad de San Ramón que dirige el alcalde Aguilera, para realizar aseo en las calles, mientras cumplía en libertad una pena de siete años al ser sorprendido con más de 100 kilos de marihuana en 2012.

Pinto Carvajal, alias el "Chino", es un conocido narcotraficamente de la población La Bandera, del clan de Los Pinto. Registra un sinnúmero de causas judiciales, siendo la última del Tribunal Oral de Antofagasta, que lo condenó a siete años de cárcel, multa de 60 UTM y la inhabilitación perpetua para cargos públicos.

A causas de los antecedentes que se conocieron hace dos años, se abrieron tres investigaciones en su contra: por narcotráfico, por delitos funcionarios y una tercera, administrativa, por la Contraloría General.

La primera causa es la única que lo relaciona con el narcotráfico. En diciembre de 2018, el fiscal Leonardo Zamora de la Fiscalía Sur, lo excluyó de la investigación, no fue formalizado y por tanto, tampoco acusado.

La acción judicial asegura que las personas denunciadas integraron el comando de Aguilera en sus respectivas elecciones y que algunos cumplieron, incluso, funciones de recolección de ingresos para financiarlas. Según el escrito, esta máquina de defraudación era liderada por el alcalde Aguilera y su jefe de operaciones en el municipio, Carlos Adema Bascuñán.

Después que se hizo pública la querella, el abogado del alcalde, Felipe Moraga, le restó importancia: “El hecho que el CDE no se haya querellado por delitos relacionados con la Ley 20.000 (…) reafirma lo que siempre ha señalado la defensa, sobre que el alcalde no tiene ninguna vinculación con este tipo de delitos”.

El propio Aguilera, se siente ganador y en una entrevista con la Tercera este año anunció que se presentará a la reelección. "Lo importante acá es que el 80 o 90% del reportaje (de Informe Especial) fue sobre un tema de tráfico y vinculación con una causa y hoy día ha sido cerrada. En otras causas, yo estoy desformalizado, no tengo acusación de nada y por lo tanto, esperaré que pase el tiempo y el proceso indicado, pero yo he estado 15 meses en una investigación desformalizada, ni siquiera me han llamado como testigo y a declarar, por lo tanto no me voy a hacer responsable de situaciones en las cuales tampoco estoy hasta el momento involucrado". No solo eso. Hace meses que en el seno del PS se escucha que las intenciones del polémico edil son volver a militar al partido, que la incorporación de su hermana y ex jefe de gabinete en la lista de Elizalde, precisamente es el primer paso para llegar a ese objetivo.