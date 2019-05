Cristóbal Piñera y Juan Andrés Fontaine: los hijos del poder en la licitación del Sernatur

En medio de la batahola que ha tenido que enfrentar la familia del Presidente Sebastián Piñera, por el polémico viaje a China de dos sus hijos, que aprovecharon la gira presidencial para sostener reuniones de alto nivel en beneficio de sus emprendimientos tecnológicos personales, los negocios del hijo menor del Presidente, Cristóbal Piñera Morel, asociados a la empresa Hopin, no han dejado de generar controversia luego que se revelara que esta sociedad de tecnología se había adjudicado un gran número de licitaciones con 0rganismos públicos por más de 250 millones de pesos.

Mientras Hopin Chile Spa enfrentaba cuestionamientos éticos tras haber recibido órdenes de compra desde la Dirección del Trabajo, el Servel, el Sernac, el Servicio de Impuestos Internos y el Parque Metropolitano, durante el primer año de gobierno de Sebastián Piñera, la directora del Servicio Nacional de Turismo, Andrea Wolleter, les adjudicó este año una nueva licitación, en la categoría de Gran Compra, para desarrollar una aplicación móvil con conexión a wifi.

Este nuevo proyecto de Hopin, sin embargo, no solo contaba con el buen nombre de haber surgido de la empresa que fundó el hijo del Presidente, en la propuesta ganadora de la licitación del Servicio Nacional de Turismo también figura la empresa Accionet, que dirige Juan Andrés Fontaine, amigo de Cristóbal Piñera, e hijo del ex ministro de Economía, Fomento y Turismo y actual ministro de Obras Públicas, de nombre homónimo. Son los hijos del poder.

La unión hace la fuerza

Cristóbal Piñera y Juan Andrés Fontaine Correa, no solo comparten las mismas redes o que sus padres trabajen juntos en el Gobierno, uno en calidad de Presidente de la República y el otro, de ministro de Estado. También tienen un amigo común, José Tomás Daire, representante legal de Hopin y uno de los empresarios que coincidentemente viajó a China con los Piñera Morel para sostener reuniones en el área de la tecnología.

Fontaine Correa fundó el 2015 la empresa Accionet, que se dedica principalmente a proveer espacios públicos de señales de red Wifi. En la empresa participa con otro de los hijos del exministro de Economía, Antonio Fontaine. “Comenzaron en 2015 a tejer redes para liberar el acceso a internet en diferentes lugares de Chile. Generando alianzas con marcas, empresas o instituciones, Accionet permite saciar la necesidad de las mismas marcas de entregar un mensaje y la de los ciudadanos a conectarse”, señala un reportaje de la revista Andescollection.cl

Accionet y Hopin, al igual que sus fundadores, tienen muchas cosas en común, fuera de tener el mismo giro del negocio. Además suelen ir juntos en las licitaciones, como hermanos.

Seis meses antes de que el Sernatur lanzara la licitación "Desarrollo y puesta en marcha de aplicación móvil 'Chile destino turístico 2019", Accionet en su interés por vender servicios al sector público, realizó varias reuniones de Lobby en nombre de la firma. Por ejemplo, el 29 de agosto de 2018, Fontaine Correa se reunió con la subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett. En la cita, el hijo del ex ministro de Economía -cartera de la cual depende el Servicio Nacional de Turismo- presentó “lo que estamos haciendo a través de Accionet, en que, a través de plataformas digitales, estamos constituyendo canales digitales para conectar a Instituciones con los usuarios. Ya llevamos más de mil conexiones y creemos que hay una tremenda oportunidad para Sernatur de conectar con turistas”, según señala la plataforma de la Ley de Lobby.

Esa definición de conectar usuarios con el turismo está precisamente en el corazón de las bases de la licitación que evacuó la directora del Sernatur, Andrea Wolleter. Pero el problema de Accionet es que no forma parte del Convenio Marco de proveedores del Sernatur pero sí Hopin, fundada por el hijo del Presidente Piñera. Es aquí donde los hijos del poder se unen para hacer la fuerza.

La opción ganadora

El el 12 de marzo pasado, Sernatur abrió por segunda vez la citada licitación pública (la primera lanzada el 1 de febrero se declaró desierta) en que postularon 5 empresas que están en el Convenio Marco del Mercado Público: Asesorías y Servicios Tecnológicos Spa, Infodesign Spa, Ingenia Global Limitada, Social It y Hopin Chile Spa.

El principal argumento para que Hopin fuera elegida, pese a ser por lejos la propuesta más cara, fue la experiencia en proyectos similares. Este ítem ponderaba el 30%. Hopin hizo referencia a 37 proyectos, una parte importante de ellos precisamente las mismas licitaciones en el sector público que abrieron la polémica. Uno de estos contratos de la empresa fundada por el hijo del Presidente y que se expone como referencia, fue la realizada en noviembre de 2017 donde Hopin fue contratado por el Comando de Piñera, en el marco de la campaña presidencial. Como contraparte de la empresa figura Jorge Selume, hoy jefe de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno. El detalle del proyecto era "uso de red wifi y generación de encuestas".

En la propuesta técnica para Sernatur, Hopin ofreció los servicios de "conexión automática a redes wifi que permitirá a la APP descargar información para los destinos turísticos de interés". La empresa que proveería de esos servicios sería Accionet, de Juan Andrés Fontaine.

El 25 de marzo de 2019, José Tomás Daire y Juan Andrés Fontaine Correa celebran un convenio de colaboración en el que se establece que: "Actualmente Hopin cuenta con un convenio Marco vigente (...). A través de este último participará del proceso Gran Compra ID 45.611 (...), solicitado por el Servicio Nacional de Turismo, Sernatur. Para fortalecer y potenciar el servicio ofrecido mediante el proceso Gran Compra antes mencionado, HOPIN está interesada en trabajar de manera colaborativa con ACCIONET, mediante la realización de ciertas actividades que se definirán en virtud del presente convenio".

Gobierno rechaza conflicto de interés

Consultado sobre un posible conflicto de interés, el ex ministro de Economía, Fomento y Turismo y hoy ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine Talavera señaló a El Mostrador que "Accionet SPA fue creada en el año 2015 por mis hijos Juan Andrés (Ingeniero comercial, 37 años) y Antonio (Ingeniero Civil en computación, 26 años) y no tiene contrato alguno con Sernatur, organismo dependiente del ministerio de Economía. Accionet es una empresa proveedora de Wifi, razón por la cual fue subcontratada por Hopin para participar en una licitación que, por medio de Chile Compra, a comienzos de este año, Hopin se adjudicó con Sernatur. No diviso que la referida provisión de servicios pueda dar lugar a un conflicto de interés.

En el mismo sentido opinó la directora de Servicio Nacional de Turismo, Andrea Wolleter, que adjudicó la licitación a Hoppin. "La contratación de Hopin es el resultado de un proceso de gran compra hecha a través de convenio Marco, en el cual participaron cinco oferentes, los que conocieron de manera previa los requerimientos técnicos consignados durante todo el proceso. Dada las características del proyecto, entre las exigencias solicitadas está la conexión de la aplicación a redes de wifi, la que en el caso de la empresa ganadora es tercerizada. No obstante, es responsabilidad de la empresa la provisión del servicio. La relación contractual de Sernatur es con la empresa adjudicataria, Hopin Chile, y no así con sus respectivos proveedores".

¿Información privilegiada?

Un dato más. En la citada propuesta técnica, el proveedor tecnológico Hopin fue el único de los cinco oferentes que presentó una maqueta del proyecto. Como fundamentación se lee: "Para la postulación, basado en las bases publicadas por ustedes, hemos creado a modo de ejemplo inicial, un prototipo: http://visitchileapp.cl".

El punto es que las bases fueron publicadas el 12 de marzo a las 17.09 horas y el sitio del prototipo fue creado por el socio e Hopin, Andrés Godoy, el 18 de noviembre 2018, cuatro meses antes de la publicación de las bases y tres meses después de que Juan Andrés Fontaine se reuniera con la subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett.