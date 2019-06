"Los problemas de Chile son reales": las críticas de la oposición a la "Cuenta Pública imaginaria" de Piñera

La oposición no esperó ni siquiera que el Presidente Sebastián Piñera terminara su discurso de la Cuenta Pública ante el Congreso Pleno, cuando un grupo de parlamentarios ya estaba criticando a través de Twitter los anuncios hechos por el Mandatario.

Uno de ellos fue el diputado de la Democracia Cristiana (DC), Raúl Soto, quien se refirió al proyecto de reforma previsional del Gobierno que busca aumentar en un 4% la cotización obligatoria. Al respecto, el parlamentario señaló que "no habían garantías para un acuerdo. 4% no será adm x ente estatal y se perpetúa lógica ahorro individual en desmedro de solidaridad. Puedo volver el martes a com de Trabajo para continuar trabajo unitario de oposición y lograr los cambios q sist requiere @G_Ascencio @fchahin?".

También el diputado del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez criticó los anuncios de Piñera. El parlamentario hizo hincapié en el eclipse que tendrá lugar en nuestro país próximamente. "El Eclipse, un fenómeno mundial, lo menciona apenas. Casi un millón de personas habrá en la región, urge declarar feriado ese 02 de julio xq el colapso es inminente!!!. Era un momento preciso para mencionar política pública de intereses especiales como el astro turismo".

Respecto al proyecto de ley que busca reducir el Congreso, Núñez señaló que se trata de una medida "estilo Bolsonaro para atomizar la diversidad democrática y tratar de domesticar a la oposición".

"Si quiere ahorrar dinero que apoye PL que rebaja la dieta a la mitad de parlamentarios y altas autoridades", agregó.

Por su parte, el senador Felipe Harboe sostuvo que "si le creyéramos a Piñera entonces Chile estaría el fantástico y no habría nada de qué preocuparse".

"Una crítica a los anuncios llevados a cabo por el presidente Piñera en su Cuenta Pública 2018, llevó a cabo el senador Felipe Harboe, apuntando a qué en el ámbito de seguridad, el mandatario se basa en números que escapan a la realidad nacional".

"Así, el legislador, quien preside la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Alta, apuntó a que el presidente “parece que estaba revisando las cifras de su barrio. Mientras que en Chile la gente vive con miedo por la violencia y delincuencia que están desatadas", agregó.

En materia de infancia, el diputado René Saffirio planteó que "nada es como dice el Presidente (...) 32 nuevos niños y jóvenes muertos en Sename por suicidios,heridos por balas,aspiración gástrica.Los abusos y las muertes siguen y solo dan más dinero a privados. Los niños no están primeros".

Una cuenta imaginaria

"El Presidente nos regaló una cuenta imaginaria" señaló el jefe de la bancada DC Gabriel Ascencio, al término de la Cuenta Pública 2019, realizada hoy en el Congreso Nacional, agregando que "lo que no sabe el Presidente, o al menos parece no saberlo o no importarle, es que los problemas de Chile son reales, y la ciudadanía lo tiene claro".

Ascencio agregó que "lamentablemente el Presidente perdió una oportunidad clave, la de haber dicho la verdad: contarle al país que la situación económica es mala y asumir las riendas de aquello con medidas concretas, pero sólo escuchamos pasajes de un país imaginario, donde todo anda bien, cuando ocurre precisamente lo contrario".

Por otra parte, el titular de la bancada criticó "el desconocimiento por parte del Presidente, de que el 4% de cotización adicional sea administrado exclusivamente por un ente público. De esta forma, rompe toda posibilidad de acuerdos con los diputados DC en el futuro. Para nosotros ese punto es intransable".

En cuanto a la la situación económica, Ascencio señaló que "se reactiva la economía, pero el último IMACEC no llega a la mitad del que entregó el gobierno anterior, cuando, según ellos “la economía estaba en el suelo. Sueña con una importante presencia del país en los foros internacionales, mientras se informa que Chile baja 7 puestos en el ranking de competitividad".

"Prometió modernizar la legislación en materia de jornada laboral, y se opone a rebajar la jornada a 40 horas, proponiendo una farsa. La economía, las deudas en salud, DDHH, pueblos originarios y seguridad son evidentes y la gente las vive en el día a día. El imagina que Chile avanza, mientras aumenta el desempleo, especialmente el de las mujeres, casi en un 8 %, y los jóvenes. Dice que ha disminuido la delincuencia y los narcos se pasean por las calles, disparando a diestra y siniestra, especialmente en las poblaciones más humildes".

"Nos cuesta creerle cuando dice que quiere avanzar hacia una sociedad más justa, cuando no hay esfuerzo ni medida alguna para disminuir las brechas de desigualdad, ni siquiera habló de aquello. Es más, cómo creerle si no da el ejemplo y no pagó las contribuciones de sus casas de veraneo por 30 años", finalizó.