Girardi anuncia ley para cerrar el 2030 todas las megafuentes a carbón

El senador Guido Girardi, presidente de la comisión de Medio Ambiente del Senado, anunció que en el contexto de la Ley Marco de Cambio Climático -que elabora “junto al mundo científico y académico”- la próxima semana presentará una iniciativa que establece el 2030 como plazo máximo para el cierre de todas “las termoeléctricas, fundiciones y megafuentes a carbón”.

El parlamentario valoró “la señal del Presidente Piñera” en cuanto a descarbonizar la matriz energética, pero la calificó de insuficiente y dijo que Chile tiene “la capacidad de obtener energía limpia y barata como es la energía solar”.

Así mismo afirmó que la empresa francesa Engie debe asumir que la termoeléctrica recién inaugurada podrá operar sólo 11 años. “Es una absoluta irresponsabilidad a estas altura de la crisis climática que vive la humanidad instalar una planta a carbón (…) para obtener rentabilidad a expensas de dañar el medio ambiente”.

El senador Girardi afirmó que “es inaceptable que Chile mantenga centrales a carbón que tienen 50 años y que son responsables de emisiones de CO2 y de la liberación de sustancias muy tóxicas y cancerígenas como metales pesados, azufre, níquel y vanadio que generan grave daño a la población en general”.

Agregó que “tenemos 28 centrales y en el país y no hay ninguna razón para mantenerlas. Valoro la señal del Presidente, pero es algo que se debió hacer hace mucho tiempo porque la vida media de estas fundiciones son 18 años, varias de las que van a cerrar tendría que haberlo hecho hace décadas. Están obsoletas y son chatarra contaminante”.

Plazo irreal

A su juicio “el plazo del 2040 es excesivamente largo considerando el impacto del Cambio Climático. Es un plazo irreal porque la emergencia climática va a obligar a cerrarlas antes. En el mundo entero tendrán que cerrar porque caminamos hacia una catástrofe climática.

Según Girardi “el plazo máximo debiera ser el 2030 para terminar con el 100% de toda emisión a carbón y de toda megafuente que lo utilice. De manera paralela también hay que eliminar las megafuentes que utilizan petróleo y gas natural porque contaminan menos, pero también contaminan”.

Por eso afirmó que “la próxima semana, en el contexto de una Ley Marco del Cambio Climático que estamos elaborando con científicos y académicos, vamos a presentar una iniciativa legal que obligue a cerrar a las termoeléctricas, fundiciones y megafuentes a carbón al 2030”.

Y dijo que “Chile lo puede hacer porque tiene una alternativa mucho más potente, barata y limpia como es la energía solar cuyo megawatt hora hoy vale cerca de 30 dólares, pero en cinco años más costará la mitad. El carbón cuesta entre US$ 50 y 60 el megawatt hora”.

Recordó que “Chile tiene las mayores irradiaciones del planeta y lo que se debe hacer es priorizar y garantizar la energía solar. Para ello debemos desarrollar hidrógeno que nos permita acumular energía solar para utilizarla las 24 horas y vamos a tener energía limpia para desalar agua y fundiciones solares para la minería”.

“No hay ninguna razón para demorar esto. Es sólo desidia y falta de visión y ambición”, señaló.

Absoluta irresponsabilidad

El legislador PPD pidió a la empresa francesa Engie “que asuma que deberá cerrar el 2030, porque jamás debieron haber desarrollado ese nuevo proyecto en medio de la crisis del Cambio Climático. Es una absoluta irresponsabilidad de la empresa francesa querer instalar en Chile e inaugurar –a estas alturas de la vida- una planta a carbón. Ellos saben la crisis que está viviendo la humanidad pero optan por obtener una alta renta a expensas del medio ambiente”.

Y añadió que “hace 50 años, cuando no había esta crisis ecología, tal vez era justificable usar carbón. Hace 10 años era mucho menos justificable, pero aún no había la alerta del Cambio Climático. Actualmente, en pleno desastre ecológico, es inaceptable comenzar a operar una termoeléctrica. El descriterio es absoluto y total. Nosotros no vamos a cuidar el bolsillo de las empresas, sino que el planeta y la salud de la población”.

El legislador advirtió que “esto lo vamos a hacer por ley y esta es autónoma del Gobierno. El Ejecutivo se puede sumar y ojalá ponerle urgencia, pero como parlamentarios tenemos las atribuciones para aprobar una ley. Ayer, por primera vez, aprobamos en general una iniciativa para proteger los glaciares. Había algunos en desacuerdo, el gobierno entre ellos, pero la aprobamos igual. Espero que el Presidente Piñera respalde esta iniciativa de adelantar en 10 años el cierre de todas las termoeléctricas”.

Ley marco

Girardi explicó que “la ley Marco del Cambio Climático es un conjunto de leyes que obliga a las mineras a usar agua desalada y energías renovables, que impulsa la reforestación y, entre otras cosas, plantea el 2030 como el plazo máximo de cierre de toda megafuente a carbón”.

Y aseguró que “no hay argumento técnico para mantenerlas hasta el 2040, sólo argumentos pro empresas, pero es inviable para la humanidad que sigan existiendo termoeléctricas más allá del 2030. Chile, sede de la COP 25, debe dar el ejemplo y entregar una potente señal de voluntad política”.