Presidente del CNED ironiza que si los parlamentarios vieran los contenidos de Educación saldría "probablemente un Frankestein"

Pedro Montt, presidente del Consejo Nacional de Educación (CNED), se refirió a las polémicas modificaciones hechas al currículum escolar. Historia y Educación Física serán optativas a partir de III y IV medio y, a su juicio, esto tendrá repercusiones directas en la PSU, que a partir del próximo año estará en manos de la futura Subsecretaría de Educación Superior.

El cambio “es algo que tendrá que enfrentar la prueba. También será con ajustes”, dice Montt a El Mercurio, agregando que “el 4° medio de 2021 debería rendir una prueba más alineada con este currículum”.

Pero más allá de los cambios. El mandamás del organismo que analiza, aprueba o rechaza las propuestas del Mineduc para la trayectoria escolar, comentó las "agitadas opiniones" que hubo en redes sociales sobre el tema, en especial de parlamentarios, algunos quienes incluso se han reunido con destacados historiadores para abordar la ausencia de esta área en el plan común.

Montt dice que si bien son ellos (los parlamentarios) quienes definen lo que deben aprender los alumnos en la Ley General de Educación. "Entrar a ver qué van a… ¿Imaginan eso? Sería, probablemente, un Frankenstein”, advierte.

"Son libres de hacer su parecer. Pero como organismo experto les tengo que comunicar que estaríamos en problemas. ‘Houston, we have a problem', porque así no se hacen las cosas. En una materia de esta complejidad, operar así tiene bajas probabilidades de éxito", añade.

Y es que el presidente del CNED advierte que si el tema de las horas de historia se parlamentarizara, "el riesgo es que puedes estar mirando una cajita, en una bodega de cajas. El riesgo es gigante”, sentencia.

“Cuando miras el currículum no puedes mirar una parte, sino el conjunto”. Montt recuerda que Educación Ciudadana se estableció en los programas por ley (2016), lo que limitó la cantidad de horas disponibles para actualizar el currículum. A eso se sumó otra restricción: los ramos para los liceos técnico-profesionales se habían establecido previamente, dejando solo 14 horas para alinear el plan común de todos los jóvenes.

Obligar o elegir

Pero Pedro Montt no sólo critica las intervenciones parlamentarias. El académico valora uno de los elementos más novedosos del diseño propuesto para 3° y 4° medio. Y es el espacio que deja para que los jóvenes elijan asignaturas, como el caso de Historia y Educación Física, es este último caso hasta el Colegio Médico acusó que la electividad sería perjudicial.

“En el primer ciclo (1° a 4° básico) hay cuatro horas de Educación Física, después hay dos. ¿Por qué seguimos obesos y sedentarios?”, cuestiona Montt, quien defiende la reforma, pues, a su parecer, “eleva el estatus” de la asignatura al convertirla en una opción para los alumnos técnico-profesionales, que hoy no tienen el ramo.

“Es bien complejo que este tipo de debate termine reduciéndose a una especie de discusión corporativa, donde cada grupo defiende su parcela”, plantea.

Pero para el presidente del CNED la cuestión de fondo es otra: “Nos deberíamos comenzar a preguntar por qué ocurren las cosas. No es porque las pongamos en leyes o porque impongamos reglas”. Y recuerda que los propios estudiantes decían: ‘Nos hacen estudiar materias que no nos gustan, que son fomes'”.