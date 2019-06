Directiva PS intenta aplacar incendio de San Ramón y toma fuerza idea de anular la elección en la comuna

Todo un terremoto provocó al interior del Partido Socialista el reportaje de Canal 13 que reflotó las acusaciones de narco redes y clientelismo en esta comuna y las irregularidades que marcaron los últimos comicios internos donde se enfrentaron la lista liderada por el actual timonel Álvaro Elizalde con la disidencia encabezada por la diputada Maya Fernández.

Tras horas de silencio, la mesa nacional del partido emitió un comunicado donde solicitó al Tribunal Supremo "que se pronuncie de oficio sobre eventuales irregularidades acaecidas el día de la elección partidaria en la comuna de San Ramón", sin dar mayores detalles.

Luego, fue el presidente del PS senador Álvaro Elizalde, quien en el Congreso rompió el silencio sobre el tema, y defendió la actuación de su directiva ante estos hechos de narcopolítica y clientelismo que se remontan al 2017.

“Cuando se produjo este escándalo nosotros no dudamos en adoptar todas las medidas necesarias. Reitero, presentamos una querella criminal, remitimos los antecedentes al Tribunal Supremo e hicimos una presentación ante la Contraloría”, dijo el timonel, detallando las medidas adoptadas y que en la interna socialista son calificadas de claramente insuficientes.

Asimismo, ante los llamados de algunos dirigentes de su tendencia, como Isabel Allende que se manifestaron a favor de anular la elección en San Ramón, Elizalde fue enfático en que los votos de esa comuna no afectaron el resultado global de las elecciones.

“Quiero señalar con toda claridad que el resultado de esta comuna en absoluto afecta el resultado global de la elección, estamos hablando que en nuestra elección votaron más de 20 mil militantes. Si se deja afuera el computo de San Ramón no se altera en absoluto el resultado final”, expresó el timonel del PS, añadiendo que él tuvo un “pésimo resultado” en esa comuna.

En cuanto a medidas concretas, Elizalde anunció “una auditoría al conjunto del padrón del PS y lo vamos a hacer en coordinación con el Servicio Electoral, para despejar toda duda de quiénes son las personas que se han fichado en el partido, es decir, que comparten nuestros valores y principios”.

Las irregularidades en esta comuna del sector sur de la capital aparecieron nuevamente con todo en la interna socialista, luego del reportaje televisivo que reveló acarreo de votantes, personas inscritas en un inmueble allanado en dos ocasiones por narcotráfico, candidatos con infracciones a la Ley de Armas y drogas y la participación de militantes expulsados en los comicios partidistas, entre otras denuncias.

Piden refichaje

Desde la lista de Maya Fernández, Marcelo Díaz, calificó las nuevas denuncias como un "tumor" para el Partido Socialista. “Yo no puedo sino decir que allí hay clientelismo y ese clientelismo es reclutar a la gente para que fiche en el partido a cambio de alguna prebenda y a mí me parece que eso es un verdadero tumor que lesiona muy gravemente a la vida de los partidos, porque no es una realidad que exista en todo el país", aseguró Díaz a Radio Cooperativa.

En concreto, el diputado pide que “se anule esa mesa (de San Ramón), que no se vuelva a hacer la elección ahí y que se intervenga ese padrón” a la luz de los antecedentes.

En esta misma postura se ubicaron algunos dirigentes como el extimonel PS Osvaldo Andrade, quien indicó que “hay que anular toda la votación de la comuna de San Ramón” e “intervenir como decimos en la jerga socialista el padrón partidario”.

En la misma línea, la senadora Isabel Allende, candidata en la lista de Elizalde, planteó que “si es necesario anular la elección de San Ramón, encantada lo hacemos” pero advirtió que “en nada, en absoluto va a alterar el resultado”, porque la proporción de votos fue 67 a 33 a favor de Elizalde de acuerdo al resultado final entregado por el TS.

Allende sí se mostró a favor de un completo refichaje en la comuna. “Me interesa ir un paso más allá, pero es necesario refichar San Ramón por completo, es doloroso por esos militantes honestos que existen en San Ramón y no tienen nada que ver con una mafia”.

La senadora también aludió a una maniobra interna de sectores opositores a Elizalde por posicionar este tema, señalando que “se sabe hubo bastante interés de algunos personajes internos del partido en ayudar en este reportaje”, pero terminó haciendo un llamado a Maya Fernández y Alvaro Elizalde “a sentarse a conversar y parar este daño que se le está haciendo al Partido Socialista”.

Repetir elecciones y congreso extraordinario

Pero otros parlamentarios, como Jaime Naranjo, han ido más allá, y piden repetir las elecciones. “Yo espero que la directiva del PS tome todas las medidas pertinentes para separar definitivamente a quienes están vinculados con el narcotráfico en el Partido Socialista, porque esto es un daño no solamente a la actual directiva y a los actuales militantes, este es un daño a la historia del Partido Socialista. Lo más atinado y sano es que las elecciones se anulen y se repitan no solo en San Ramón, sino que a nivel nacional", dijo el diputado a Emol.

En tanto, otros militantes, como Ernesto Águila, plantearon la posibilidad de convocar a un congreso extraordinario. “Desde la Izquierda Socialista respaldamos convocar a un congreso extraordinario dada la gravedad de los hechos. Aquí hay responsabilidades políticas graves de la mesa del PS y los llamamos a asumir sus responsabilidades”, dijo a La Tercera.