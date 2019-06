Crisis PS sigue subiendo de decibeles: se judicializan las denuncias por irregularidades electorales e Insulza se pone el parche antes de la herida

La interna socialista sigue complicada, aún más tras las últimas revelaciones del escándalo de San Ramón, con declaraciones cruzadas, una elección judicializada y la entrega final de los votos todavía postergada por parte del Tribunal Supremo de la colectividad.

El conflicto llegó a la arena judicial, dado que el diputado socialista Juan Luis Castro anunció que recurrirá al Tribunal Electoral de la Región de O’Higgins y no descarta presentar un recurso de protección.

Su decisión de judicializar el tema se produce luego de que el Tribunal Supremo decidiera rechazar la impugnación presentada por el “acarreo” de candidatos desde la comuna de San Ramón para presentarse como candidatos en O’Higgins.

Se trata de Walter Droguett, director jurídico de San Ramón, y Rodrigo Salinas, encargado de programas sociales, quienes trabajan en la Municipalidad de San Ramón fueron a la región de O’Higgins, quienes fueron electos en la lista encabezada por el senador Juan Pablo Letelier, un histórico rival del diputado Castro en la zona.

El diputado justificó su decisión señalando que “el proceso de judicialización en virtud de la gravedad de la crisis se ha iniciado en la Sexta Región y me hago responsable de ello, a partir de este rechazo injustificado del Tribunal Supremo a anular un proceso totalmente viciado”.

"Es como el club de la pelea"

Sin embargo, en la interna PS hay voces inclinadas a bajar el perfil, pese a las últimas revelaciones de T13 que apuntaron a acarreo de votantes, personas inscritas en un inmueble allanado en dos ocasiones por narcotráfico, candidatos con infracciones a la Ley de Armas y Drogas y la participación de militantes expulsados en las internas del 26 de mayo.

Uno de ellos es el senador José Miguel Insulza, candidato en la lista de Álvaro Elizalde, y quien insistió en una entrevista en Emol en la tesis de que la crisis obedece a una guerrilla interna del partido. Según el ex secretario general de la OEA, el partido es "como el club de la pelea" y "hay personas que se odian”. El destinatario de las críticas de Insulza es el diputado Marcelo Díaz, apoderado de la lista de Maya Fernández, a quien lo acusó ayer de que “le encantan los escándalos, vive del escándalo y eso es un poquito indignante”.

Pero el senador salió en defensa de San Ramón (de hecho es cercano al alcalde Miguel Angel Aguilera y su hermana Mónica), y dijo que se está haciendo una "carnicería" en contra de "una comuna pobre porque alguien quiere tener un trending topic dando vuelta".

Sin embargo, a diferencia de Insulza, la visión del diputado Castro es más lapidaria. A su juicio, “la descomposición ha llegado, creo que es muy grave y me da bochorno que la cúpula del PS no asuma la gravedad de esta crisis, que no es por un voto más o un voto menos, son una suma de irregularidades y sobre todo, los vicios y los tentáculos de quienes proceden de una comuna que está claramente afectada por el narcotráfico, sigan adelante con un proceso contando votos que están manchados”.

Los dardos a Elizalde

Al debate se han sumado columnistas como Cristián Warnken quien acusó a la plana mayor del partido y al actual presidente Alvaro Elizalde por su responsabilidad en el tema “y mirar para el lado”.

“Era más importante juntar votos para no perder el poder que cuidar ese patrimonio que es la historia e identidad de un partido crucial en el devenir político de Chile en las últimas décadas. El partido de Marmaduque Grove, Óscar Schnake, de Raúl Ampuero, de Salvador Allende, el partido sin el cual la transición pacífica de la dictadura a la democracia en Chile no hubiera sido posible”, escribió Warnken en El Mercurio.

Directamente, el conductor de “La Belleza de Pensar”, apuntó sus dardos al presidente del partido.” ¿Qué hizo Álvaro Elizalde y muchos de los que lo han acompañado en su meteórica carrera política para erradicar este cáncer que hoy se ha instalado al interior del partido que dirige? No lo olvidemos: él fue uno de los artífices de esa operación vergonzosa que consistió en sacrificar a un líder histórico —Ricardo Lagos— en una votación “secreta”. Allí se reveló el modo de operar de una generación que supuestamente traía la renovación (...) Ahí empezó la decadencia moral y política del PS".