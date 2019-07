Ministra Cubillos descartó opción de presentar Admisión Justa en el Senado

Ha sido una semana negra para Marcela Cubillos. El rechazo en la Cámara de Diputados del proyecto Admisión Justa, sumado a la negativa de los profesores de aceptar la última propuesta de su cartera para deponer el paro docente, han golpeado fuertemente la gestión de la secretaria de Estado.

Respecto al rechazo de Admisión Justa, la ministra Cubillos desistió de la opción de presentar la iniciativa en el Senado, ya que, a su juicio, durante el debate se evidenció "una diferencia de fondo con la oposición, una diferencia ética, de principios, y eso no se soluciona por vía de estrategias legislativas, o cambiando de sala el proyecto".

"La mayoría de la oposición piensa que el mérito en las familias de clase media o vulnerables no existe o no tiene que ser reconocido, o que estos liceos de alta exigencia académica no hay que cuidarlos, y nosotros creemos que han sido fundamentales como escaleras muy importantes de meritocracia en esos sectores. Mientras eso exista, obviamente va a permanecer este rechazo", comentó Cubillos a Cooperativa.

"Esperemos que después de un año más de aplicación del Sistema de Admisión Escolar, y después de aplicaciones en la Región Metropolitana, se abran los diputados a escuchar a las familias afectadas, si lo peor de cuando se rechaza la idea de legislar, es que se rechaza también escuchar a las familias que pidieron ser escuchadas en las comisiones", agregó la ministra.

"El problema no está en la propuesta"

Respecto al paro docente y la decisión de los profesores de seguir adelante con la manifestación, Cubillos valoró que el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, llamara a aprobar la última oferta del Gobierno y aseguró que "es evidente que el problema no está en la propuesta".

"Desde el punto de vista de la preocupación del ministerio, que es que los niños estén en clases, el llamado que hizo el presidente del Colegio de Profesores tuvo un efecto muy beneficioso. Solo ayer 490 colegios de los que seguían en paro lo bajaron, y hoy tenemos un 95 por ciento de los colegios funcionando con normalidad", sostuvo.