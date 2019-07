Cadem: Piñera baja dos puntos y la carrera presidencial es liderada por Lavín y Beatriz Sánchez

Una caída de dos puntos marcó el Presidente Sebastián Piñera en la encuesta Cadem, de acuerdo a los resultados conocidos este lunes.

En la segunda semana de julio, 30% aprueba la gestión del Mandatario (-2pts), mientras un 58% la desaprueba (+1pto).

Las razones de la desaprobación van por el lado de las promesas, la educación y la salud, de acuerdo a las menciones espontáneas de los encuestados.

En tanto, la aprobación del Gobierno bajó de 26% a 24%, y el rechazo descendió de 60% a 58%.

Carrera presidencial

En cuanto a la carrera presidencial, esta es liderada por el alcalde de Las Condes, el UDI Joaquín Lavín (9%), y la excandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez (8%). Respecto a enero, cuando se aplicó la misma pregunta, Lavín sube 3 puntos, mientras Beatriz Sánchez baja 3.

Lavín además continúa como el personaje político con mayor aprobación (75%, 3 puntos más que en la anterior medición), pero en este sondeo destaca que la imagen de la expresidenta Bachelet mejora 8 puntos alcanzando 54%, quedando posicionada en el segundo lugar. Es su mejor evaluación desde abril del año pasado.

También en la pregunta “¿Quién le gustaría que fuera la o el próximo presidente de Chile?”, Bachelet aparece con un 5% (-1pto), seguida del líder del Partido Republicano José Antonio Kast 5% (-2pts) y el alcalde PC Daniel Jadue 3%.

Luego, vienen el senador de Evópoli Felipe Kast 2%, el senador RN Manuel José Ossandón 1%, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz 1%, la alcaldesa UDI de Providencia Evelyn Matthei 1%, la senadora DC Ximena Rincón 1% y el alcalde del Frente Amplio de Valparaíso Jorge Sharp 1%.

Sobre las expectativas electorales, el 13% cree que Joaquín Lavín será el próximo Presidente de Chile. Le sigue Beatriz Sánchez (7%), Michelle Bachelet (6%), José Antonio Kast (5%),

Sin embargo, aún el 51% no sabe o no responde, porcentaje alineado con la cantidad de chilenos que no participaron en las últimas elecciones presidenciales, destaca Cadem.

Por partido y coalición

Consultados al interior de cada partido o coalición, en el Frente Amplio Beatriz Sánchez lidera con un 39%. Le siguen mucho el diputado Gabriel Boric (21%) y Jorge Sharp (15%).

En el Partido Socialista, Bachelet queda en empate estadístico con José Miguel Insulza, ambos con 27. Más atrás aparecen Maya Fernández (9%), Máximo Pacheco (5%) y Óscar Landerreche (4%).

En el Partido Por la Democracia, Ricardo Lagos Weber logra el primer lugar con el 33% de las menciones. Le sigue Heraldo Muñoz (23%) y Felipe Harboe (13%).

En la Democracia Cristiana, la ex candidata presidencial, Carolina Goic, se queda con el primer lugar con un 33%, le siguen de lejos Ximena Rincón (18%) y Francisco Huenchumilla (12%).

En Evópoli, Felipe Kast alcanza el 45% de las menciones y supera por lejos a Gloria Hutt (8%) y Gonzalo Blumel (5%).

En Renovación Nacional, Manuel José Ossandón (30%) y Andrés Allamand (26%), lideran la lista, aunque entre los identificados con la derecha es Allamand (35%) quien logra quedar por sobre Ossandón (34%). En ambos casos, el senador Francisco Chahuán queda en tercer lugar con un 13% de las menciones.

En la UDI, es Joaquín Lavín quien lidera con claridad la contienda alcanzando el 50% de las preferencias. Lo siguen Evelyn Matthei (17%) y Cathy Barriga (11%).

Asimismo, consultados sobre el mejor ministro para ser candidato presidencial, la lista es liderada por Andrés Chadwick con 12%. Le sigue Alberto Espina (10%), Cecilia Pérez (9%), Alfredo Moreno (7%), Marcela Cubillos (7%), Gonzalo Blumel (3%), Gloria Hutt (3%) e Isabel Plá (2%).