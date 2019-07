"Me huele más a control migratorio que a control de drogas". Con esa frase, el vicepresidente ejecutivo de América Solidaria, Benito Baranda, criticó las nuevas atribuciones que el otorgó el Ejecutivo a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la frontera para controlar el narcotráfico.

El martes de la semana pasada, el Presidente Sebastián Piñera firmó un decreto para facilitar la colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías en las zonas fronterizas para aumentar la eficacia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. "Son enemigos que hay que combatirlos sin tregua", dijo el Mandatario acompañado por el ministro de Defensa, Alberto Espina.

La crítica de Benito Baranda se da en el contexto de la crisis migratoria en el norte del país, donde cientos de venezolanos permanecen en la ciudad fronteriza de Tacna, Perú, luego que se les negara la entrada a Chile.

"Me huele a control de los pasos no habilitados para los migrantes, porque viene ahora a hablarse cuando la migración va a explotar", dijo en entrevista con Tele13 Radio.

El también psicólogo explicó que "la droga tú también la tienes porque hay consumidores en nuestras poblaciones, y hay consumidores en el barrio alto, y esos consumidores tienen grandes problemas del sentido de la vida (...) que requieren de la droga para poder reencantarse con esta vida o tener sensaciones extremas que no la tienen en la vida ordinaria, y ese vacío para Chile es de hace mucho tiempo".

"Si tú te preocupas mucho de la frontera, pero te preocupas poco de lo que está ocurriendo en nuestras poblaciones y de cómo has construido la ciudad, termina siendo una hipocresía", comentó.

¿La droga por dónde pasa", cuestionó Baranda: "pasa por nuestras aduanas, no pasa por pasos no habilitados (...) generalmente las pillamos en las aduanas (...) piensa en ese barco que pasó por nuestros puertos y terminó en Filadelfia, con el cargamento más grande de droga que han logrado pesquisar, y no los pesquisamos nosotros. Claro, las fronteras son extensas en Chile, y por eso me huele más a control migratorio que a control de drogas".

Discriminación positiva

Baranda también criticó la "discriminación positiva" que se ha hecho en el caso de los venezolanos, al solicitarles un trámite especial como la Visa de Responsabilidad Democrática. "Tú tienes que contar con un régimen común de visa para todos", dijo.

"Al hacer una discriminación positiva, generas una expectativa en un país que lo está pasando mal (...) tú deberías haber tenido desde el inicio una única visa, y deberías haber dicho 'lo que yo quiero es esta migración' (...) independiente de que país venga", agregó.

Además, el ex director del Hogar de Cristo dijo que es necesario establecer una cuota migratoria, algo que, a su juicio, debe hacerse en conjunto con los otros países de la región. "Nos tenemos que poner de acuerdo Colombia, Ecuador, Perú y Chile, determinar cuotas migratorias de esas personas y dar una cantidad de visas limitadas, pero que cada país se vaya haciendo responsable de las personas que recibe".

El rol "poco protagónico" de Ubilla

Benito Baranda también apuntó sus dardos al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien consideró que ha tenido un "rol poco protagónico" en la crisis migratoria en el norte del país, un hecho que consideró es "una vergüenza para Chile". "Esto ha sido manejado por un asesor, que es extranjero (Mijail Bonito). No hay ningún problema en que sea extranjero (...) pero tiene que poner la cara el subsecretario del Interior, o el ministro. Estamos ad portas de una crisis que ellos mismos han anunciado".

"Esto no puede ser manejado por un asesor, tiene que ser manejado por el subsecretario. Si ellos mismos dicen que hoy día hay una crisis migratoria, el subsecretario debería estar instalado, trabajando con el Gobierno regional. Si esto ya presionó en la frontera norte (...) esto va a continuar", agregó.