Más de 60% del profesorado se inclina por deponer paro docente tras 50 días de movilización

Pasadas las 7 y media de la noche, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, ofreció un primer cómputo de la consulta nacional que se llevó a cabo este lunes, en la que más del 60% de los docentes optó por deponer el paro, luego de 50 días de movilización.

Los resultados entregados por el magisterio dan cuenta de 17.184 votos válidos, lo que representa un 45,95 por ciento. De ellos, 11.114 (64,68%), optó por la opción 1: "Deponer el paro y mandatar al directorio nacional, a elaborar un plan de acción y movilización, que permita logros satisfactorios a nuestro petitorio".

En tanto, 6.070 (35,32%) prefirió la opción 2: "Seguir en paro y de no estarlo, me comprometo a sumarme a él. Esto implica no asistir a mi lugar de trabajo y participar en todas las actividades del paro indefinido".

Fue el 3 de junio cuando comenzó el paro de profesores, una medida de protesta para exigir al Ministerio de Educación (Mineduc) dé respuesta satisfactoria al petitorio del magisterio, que incluye, entre otros puntos, la deuda histórica y el reconocimiento de la mención para educadores diferenciales.

En declaraciones a periodistas, Mario Aguilar pidió cautela a la hora de tomar los resultados, señalando que se trata de un primer escrutinio y faltan los resultados definitivos.

De todos modos, destacó el “entusiasmo” y el “compromiso” del profesorado con el movimiento, al participar en la votación pese a encontrarse en vacaciones.

Asimismo, destacó la “democracia participativa” con que se toman las decisiones al interior del gremio. “Nuestras decisiones son en conjunto, no se resuelve entre pocos, no se resuelven en una cocina”.

Los temas pendientes y los zanjados

La decisión de bajar el paro significa que los profesores encomiendan a la dirigencia continuar con el ministerio la discusión de los temas pendientes del petitorio. El principal de ellos es el pago de la mención de las educadoras de párvulos y diferenciales, donde el Gobierno solo ofrece un bono por especialización de $45 mil trimestrales, únicamente a las educadoras diferenciales.

Otro punto donde hay divergencia es en torno a la reforma curricular que excluye de los ramos obligatorios a Historia y Educación Física en 3° y 4° medio. En este aspecto, no hay respuesta del Mineduc y el Colegio de Profesores recurrió a la Contraloría para intentar revertir la medida.

Un último tema que provoca discordia es el pago de la llamada “deuda histórica”. El Gobierno solo accede a la conformación de una mesa de trabajo desde agosto, donde se incluirá a parlamentarios y la Dirección de Presupuestos, sin mayores compromisos.

En tanto, las rondas de negociación con el Mineduc han arrojado algunos avances como el compromiso del ministerio a la normalización del pago del bono de incentivo al retiro, que beneficia a profesores que están en edad de jubilación; asimismo, se otorga titularidad para las horas de extensión en funciones aula, directivas y técnico pedagógicas. Beneficia a 50 mil docentes a contrata.

Además, se acordó que el Colegio de Profesores se incorporará como observador del proceso de corrección de las evaluaciones de la carrera docente, se elimina la doble evaluación docente y se puso suma urgencia al proyecto que sanciona agresiones a docentes y funcionarios de la educación.