Estilo Mañalich hace ruido hasta en la derecha: diputado UDI Jorge Alessandri acusa que el Minsal “no ha estado a la altura” por caso de donación de órganos

Indignación ha causado la fallida donación de los órganos del kinesiólogo Joaquín Bustos Palma, quien falleció a los 27 años, los que no pudieron ser donados debido a problemas con el traslado.

Ante eso, todas las críticas se han volcado hacia el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien, a modo de desdramatizar la situación, aseguró que “en cualquier parte del mundo se pierden órganos por temas logísticos”.

Según Mañalich, en este caso puntual falló el procedimiento porque eran distintos órganos, por lo que la brecha de traslado es muy corta y diferente para cada uno. Dicha brecha se fue disminuyendo con el paso del tiempo, mientras tramitaban el viaje. “Los protocolos pueden ser mejorados”, explicó, para dar fin al problema y las críticas.

No logró su cometido, ya que desde la oposición levantaron banderas exigiendo explicaciones debido a la "vergonzosa" e "inaceptable" situación. Pero ahora llegaron críticas desde el oficialismo. Si ayer el senador de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, dijo que "acá se cometió un error, por el contrario debió haberse facilitado el traslado de los órganos". Y hoy, el diputado UDI, Jorge Alessandri emplazó directamente a Mañalich.

"El ministerio de Salud muchas veces reclama por falta de recursos, por falta de infraestructura, por falta de profesionales o porque los médicos inmigrantes no han dado el Eunacom. Ahora resulta que están los órganos, están las familias dispuestas a entregar esos órganos cuando sus parientes han fallecido y es el ministerio de Salud el que no ha estado a la altura, o más bien el Estado de Chile, el que no ha estado a la altura", asegura.

En ese sentido, Alessandri llama a que Mañalich, de forma urgente, "nos presente un plan, si es necesario con modificaciones legales, para que nunca más nos respondan en Chile que no hubo transporte aéreo para un órgano o que en Chile nos respondan que no hay capacidad médica para hacerlo en las regiones de nuestro país y que todos los trasplantes tengan que ir a la capital. Esa no es una respuesta para un país como el nuestro".

Familiares apuntan a Mañalich

Si bien en un principio, las críticas tras el fallido traslado de órganos fueron hacia la FACh, por no contar con un avión para que los órganos pudieran ser trasladados desde Temuco hasta Santiago, un comunicado de la institución cambió radicalmente la situación.

En el texto, la FACh desmintió las primeras declaraciones, asegurando que contaban con el avión, y de hecho estaba listo para ir a buscar los órganos, pero horas después de ser solicitado, una llamada desde el ministerio de Salud canceló el despegue.

Ahí todas las críticas se volcaron al ministro de la cartera, Jaime Mañalich. A los ya conocidos cuestionamientos de parlamentarios, se sumaron las de familiares del kinesiólogo Joaquín Bustos Palma.

Una de las primeras personas en responderle fue la madre del joven fallecido, quien lo acusó de esgrimir argumentos “absolutamente falsos” respecto a la donación de órganos de su hijo. “Estoy con un inmenso dolor y además con rabia, no hay nada más dañino que las mentiras”, escribió Marcela Palma en un mensaje en Twitter dirigido al secretario de Estado.

Después vino la crítica de la prima del fallecido, María José Palma, quien insistió y profundizó los duros cuestionamientos en contra de Jaime Mañalich, señalando que este ha mentido y que debe dejar su cargo.

"Hoy estamos súper indignados por las declaraciones del ministro Mañalich, él no puede haber mentido de esa manera, no tiene idea de lo de las horas, no fue un tema de tiempo, se hizo todo a tiempo, con calma, acá en Temuco todo el sistema de procuración de donación fue espectacular, ellos hicieron súper bien su pega, fue en el Ministerio de Salud donde no la hicieron bien", dijo Palma, en declaraciones recogidas por el medio El Ciudadano.

"Creo que el ministro Mañalich debiera renunciar. No puede ser que un ministro de la nación mienta de esa manera, y que ante la pena de unos padres por perder a su hijo casi les eche la culpa de que fue por un tema de tiempo. No fue por un tema de tiempo; es una estupidez lo que el ministro dice", sentenció.