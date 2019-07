Oposición advierte de "oportunismo" de Piñera tras atentado en comisaría de Huechuraba

Tras los dos atentados explosivos que ocurrieron el pasado jueves, uno que se consumó dejando heridos a 8 carabineros en una Comisaría en Huechuraba y el otro frustrado, el que iba dirigido al exministro Rodrigo Hinzpeter, el Presidente Sebastián Piñera hizo un llamado al Congreso a aprobar la ley antiterrorista.

“Sé que interpreto a todos mis compatriotas al liderar una lucha sin tregua, sin cuartel, sin ninguna contemplación contra el terrorismo, contra el narcotráfico y contra la delincuencia. Para eso, Chile necesita que el Congreso de una vez por todas apruebe la nueva ley antiterrorista, que va a dar muchos más instrumentos, facultades, para que las policías, los fiscales y los jueces puedan combatir al terrorismo”, dijo el Mandatario, tras visitar a los uniformados heridos.

En la oposición, al igual que en el oficialismo, condenaron los hechos ocurridos, pero en lo que se diferenciaron fue en el apoyo a la ley que impulsa Piñera, ya que algunos aseguran que se está aprovechando de la agenda para impulsar sus ideas.

Así lo aseguró el frenteamplista Nicolás Grau, quien compartió con Piñera que lo ocurrido este jueves fue un acto terrorista "grave y condenable", pero que aseguró que en su discurso "no dijo nada relevante o útil respecto al atentado"-

"Lo que me parece más preocupante -y que me da la idea que no hay nada que decir- es que aprovechó la situación para empujar su agenda más populista penal. A partir de un atentado comenzó a hablar sobre su agenda contra la delincuencia", dijo en declaraciones a radio Cooperativa.

En ese sentido, Grau dijo que quedó "con más temor, porque quedé con la idea de que a esta gente que está haciendo estos actos terroristas no los van a pillar, no tienen idea como hacerlo. Y quedé con temor con la reacción del Gobierno, que va a aprovechar nuestras libertades individuales, para terminar con un estado policial".

"Si producto del atentado quedamos con que no pillan a las personas y comienzan a hacer más controles de identidad, es el peor de los mundos. Un Estado policial que no funciona", sentenció.

Opinión similar es la que tiene el diputado Giorgio Jackson, quien, en entrevista con radio Infinita, espera que "este delicado momento no se tornara un oportunismo político y un aprovechamiento del sufrimiento que hoy día tienen funcionarios policiales y me imagino también Rodrigo Hinzpeter y su entorno más cercano, para tramitar una ley que no respeta los derechos de las personas".

Un poco más abierto a dialogar se mostró el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, ya que dijo que está dispuesto a legislar sobre una ley antiterrorista, pero "en serio". "Estamos disponibles. Pero no lo estoy para dar una política comunicacional”.

Según el parlamentario, esta "ley corta no resuelve el problema", porque lo ideal "es que no se produzcan estos hechos. Lo importante es tener una política de anticipación y prevención. La actual ley antiterrorista no da el ancho".

¿Por qué? "Porque tenemos un problema con la tipificación del delito terrorista, hay discordancia sobre qué significa un delito terrorista. En la actual ley, es muy difuso y difícil de probar", explicó, en radio Duna.

Por eso Huenchumilla se opone a esta ley, "porque me parece que hay que legislar en serio, y no para la galería, porque esto no soluciona el problema. La solución del problema es una ley antiterrorista moderna, con estándares internacionales, porque la actual ley, aunque tenga muchas técnicas inclusivas, es muy difícil que sea eficaz y así ha quedado demostrado en los últimos 20 años", sentenció.