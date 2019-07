Micco raya la cancha del INDH para su mandato: “Nuestra primera prioridad son los migrantes y mapuches; y en segundo lugar, los niños y niñas”

En una elección marcada por la controversia, el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) definió en su sesión de ayer lunes a su nuevo director al abogado DC Sergio Micco Aguayo, por el periodo 2019-2022, en reemplazo de Consuelo Contreras.

En la oposición se habló de una operación para desbancar a Contreras, mientras en la derecha se celebró la salida de la directora cuya remoción fue pedida insistentemente por diputadas del oficialismo dada la postura adoptada por el INDH respecto a la crisis migratoria del norte que lo ha puesto en abierta contraposición con las políticas de Gobierno.

Pero Micco fue enfático esta mañana en señalar que el recambio en la testera del INDH “no tiene que ver con la situación de frontera que está viviendo el instituto. Lamento mucho que haya gente que este especulando con eso de parte del Gobierno”, dijo a Radio Cooperativa.

"En primer lugar, se había vencido su mandato de Consuelo Contreras. Ella no se presentó de candidata y esto no tiene nada nada que ver con la situación del norte”, insistió.

Es más, Micco recordó que en la misma sesión de ayer, junto a su elección, el consejo aprobó una declaración en apoyo a Contreras al exdirector del INDH Branislav Marelic, quienes han enfrentado amenazas. “Esta es una institución que cierra filas en torno a ella y Branislav”, indicó.

Asimismo, en entrevista con Radio Infinita, el abogado DC rayó la cancha respecto a cuáles serán los ejes de su mandato. "El INDH no tiene por función hacerse el simpático. Cuando tienes el deber de promover y proteger los DD.HH. con respecto a eventuales violaciones a los mismos por parte de agentes del Estado, eso significa asumir costos", indicó.

En tal sentido, remarcó que “nuestra primera prioridad son los extranjeros, migrantes y mapuches; en segundo lugar, los niños y niñas, hicimos un informe sobre el Sename, la situación sigue siendo tremenda; en tercer lugar, las mujeres, particularmente las que sufren discriminaciones múltiples, mujer temporera migrante si es temporera que se tiene que hacer cargo de hijo o hoja, y si además es migrante".

Asimismo, dijo que otro sello de su gestión será poner el “mayor esfuerzo posible para que personas de las más distintas ideologías y culturas participen en torno al INDH".

Apoyo a Contreras

Aunque en la oposición se denunció una operación para sacar a Contreras, no todos coinciden en ese punto. El expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, por ejemplo, desmintió este análisis, señalando que “esta tendencia de la gente de centroizquierda de inventarse derrotas me preocupa”. Es más, sostuvo que “tengo la mejor opinión de Sergio y no veo razón alguna para que la derecha celebre con tanta efusividad”, dijo en Radio Cooperativa.

Su alusión apunta a dichos como los de la diputada RN Paulina Núñez, quien celebró la salida de la titular del INDH, señalando que era "insostenible" que Consuelo Contreras "siguiera a cargo del instituto".

"Si bien la señora Consuelo Contreras no es directora, sigue como consejera y, por eso, vamos a evaluar la continuidad de su remoción que ingresamos hace un par de días a la Cámara de Diputados", subrayó la parlamentaria.

Ante esto, Micco fue consultado en la misma emisora y dijo enfático que está “completa y totalmente en contra” de esta arremetida del oficialismo.

El currículum

Desde 2014, Micco es miembro del Consejo del INDH, elegido por las universidades del Consejo de Rectores y de las universidades autónomas.

Sergio Micco es abogado de la Universidad de Concepción, con un Magíster en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además es Doctor en Filosofía de la Universidad de Chile y hoy se desempeña como profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la misma casa de estudios.