Quintero: Girardi critica plan de descontaminación y anuncia acciones legales

El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, denunció –este jueves- el fracaso del plan de descontaminación y de la norma de dióxido de azufre (SO2) aplicados en la Zona de Sacrificio conformado por las comunas de Puchuncavi, Quintero, Con Con y la localidad de Ventanas y anunció la presentación, en los próximos días, de acciones legales para revertir la situación.

Se trata de un recurso de invalidación de la norma de dióxido de azufre y un recurso de protección en contra del plan de descontaminación que “fueron establecidas para permitir el funcionamiento de empresas contaminantes y no para proteger a la población”.

El parlamentario explicó que “la norma de SO2 aprobado por el gobierno este año es una farsa y no protege la salud de la población que esta semana estuvo expuesta a una contaminación de 4 mil microgramos SO2 en 10 minutos. Eso es criminal porque es 400 veces lo máximo permitido por la OMS que es 500 mg en 10 minutos. Y en ese lapso se produce gravísimos daños a la salud”.

Girardi afirmó que “la norma está por debajo de los estándares internacionales. La norma de la OMS es de 20 microgramos (ug/m3N) en 24 horas y la norma en Chile es de 150 ug y en una hora es de 350 ug/m3N y no hay norma para 10 minutos como recomienda la OMS y en esta materia tiene que haberla, porque son los pick de azufre los que producen los daños”.

Y agregó que “lo más grave es que permite exceder la norma 131 días al año, lo que es aberrante porque la norma de calidad establece una cantidad de muertes aceptables atribuibles a determinado contaminante. Y cada vez que se supera aumenta el riesgo de enfermar y morir”.

El senador afirmó que “la norma no debiera superarse nunca y permitir que lo haga 131 veces en un año no tiene fundamento científico ni médico es arbitrario e ilegal y por ello vamos a recurrir de nulidad al Tribunal Ambiental, porque no protege la salud de la población sino que permite que empresas, que son verdaderas chatarras contaminantes, sigan funcionando”.

Girardi recordó que en esa zona de sacrificio “ahí hay tres empresas -Gener, Enap y Codelco- que emiten el 80% del material contaminante y ninguna de ellas tiene estudio de impacto ambiental porque son anteriores al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y eso es totalmente arbitrario. Mientras esas megafuentes estén ahí, no se podrán evitar episodios críticos y el daño a las personas”.

Recurso de protección

Así mismo el senador anunció que interpondrá “un recurso de protección” contra el plan de descontaminación que presentó el gobierno “porque está fundado en evitar los daños por SO2, pero como la norma de calidad es arbitraria e ilegal, el plan es totalmente inútil y no va a descontaminar”.

Además el parlamentario criticó que “en materia de azufre (el plan) permite que en un plazo de tres años se pueda exceder la norma 393 veces lo que es un atentado y una violación a los derechos humanos de los habitantes de esa zona. Por eso, con los mismos fundamentos de la Corte Suprema y de la Contraloría –que determinó abandono del Estado del compromiso de velar por la salud de la población y que el plan no ayudaba a descontaminar- vamos a presentar r un recurso de protección contra el plan de descontaminación”.

Y agregó que “queremos que se elabore un nuevo plan que tenga por objetivo proteger la salud de la población y no sólo permitir a toda costa el funcionamiento de estas empresas sin importar el daño que provoquen”.