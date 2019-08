Til Til sigue sufriendo: Tribunal Ambiental rechaza recursos de reclamación contra polémico proyecto de residuos tóxicos Cigri

"El relleno de residuos tóxicos más grande de Chile". Así han calificado desde la municipalidad de Til Til, ubicada en la Región Metropolitana, el proyecto Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales (Cigri) de la empresa Ciclo, el que fue aprobado en 2017 por el Comité de Ministros.

El proyecto no ha estado exento de polémica, y ha encontrado el rechazo tanto de los habitantes de la comuna, como del alcalde Nelson Orellana, quien en ese momento reclamó que Til Til se estaba convirtiendo en la "zona de sacrificio más grande del país (ya que) estos rellenos sanitarios son una amenaza para los vecinos de la comuna".

La situación motivó a que el 11 de octubre de ese año, dos habitantes del municipio, Hugo Enrique Moreno Rozas y Bianca Rojo Astudillo, interpusieran un recurso de reclamación en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), dados los cuestionamientos de la comunidad al proceso que culminó con la aprobación del proyecto.

Cinco días más tarde, el Consejo Comunal y Social de Medio Ambiente, Acción Ambiental y Salud, Janet Mena Cortés y Sabina Martínez Zamora, ingresaron la segunda reclamación.

Sin embargo, ambos recursos fueron rechazados este primero de agosto por el Segundo Tribunal Ambiental, dando un espaldarazo a la iniciativa de Ciclo (VEA LA RESOLUCIÓN AQUÍ)

El Mostrador envió un correo electrónico a la empresa Ciclo, para conocer su postura respecto al reclamo de los vecinos. Al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

En tanto, desde la Municipalidad de Til Til se encuentran analizando el fallo –que consta de más de 150 páginas- para emitir un pronunciamiento. Sin embargo, desde ya estiman que la decisión del Tribunal Ambiental "es la arbitrariedad máxima".

Con la luz verde al proyecto, en Til Til resienten que sigan siendo considerados el “patio trasero” de la Región Metropolitana y una virtual “Zona de Sacrificio” a escasos kilómetros de la capital. El alcalde ha reclamado que en la comuna ya están instalados “más de 30 proyectos contaminantes de distintas magnitudes” y por eso ha liderado iniciativas como la articulación de un "Frente de Municipios" víctimas de la contaminación ambiental.

El controvertido fallo

La resolución del Tribunal Ambiental fue emitida por los ministros Alejandro Ruiz, presidente (s) Felipe Sabando Del Castillo, y Juan Manuel Muñoz Pardo. La sentencia fue redactada por el ministro Ruiz y contempló prevenciones de dicho ministro y del ministro Sabando.

En definitiva, el documento establece que se resuelve "rechazar las reclamaciones interpuestas en contra de la Resolución Exenta N° 985/2017 del Comité de Ministros, que rechazó las reclamaciones administrativas en contra de la Resolución Exenta N° 9/2017 de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, conforme a lo señalado en la parte considerativa de esta sentencia”.

En su análisis de la causa, el tribunal concluyó que la evaluación del proyecto se ajustó plenamente a derecho, y que no generará riesgos para la salud de la población. “De esta forma, la decisión de la Comisión de Evaluación de autorizar el proyecto resulta conforme a derecho, al igual que la resolución reclamada, en orden a descartar la existencia de riesgos para la salud de la población. Por tanto, las inquietudes planteadas por los reclamantes, vinculadas con una eventual vulneración de su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación fundada en la existencia de riesgos para la salud de la población, han sido debidamente consideradas en el proceso de evaluación ambiental careciendo de sustento las alegaciones ulteriores, debiendo desestimarse por este Tribunal la reclamación a este respecto”.

Asimismo, la sentencia sostiene que el proyecto Cigri es compatible con el uso de suelo establecido para la zona en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que permite la realización de actividades peligrosas; que habrá una afectación menor de especies de fauna, pues “se trata de un área con alta intervención antrópica y cercana a la Ruta 5 Norte, lo que además fue apreciado por el Tribunal en la diligencia de inspección personal, de manera que resulta efectivo lo sostenido por el titular en la EIA y establecido en el proceso de evaluación ambiental. Asimismo, la autoridad competente en la materia (el SAG) se pronunció de manera favorable respecto del PAS 146 del Reglamento del SEIA, aprobando las medidas de perturbación controlada, rescate y relocalización propuestas por el titular”.

Los reclamantes acudieron al Tribunal Ambiental de Santiago luego que el Comité de Ministros rechazara -vía resolución del SEA- la reclamación administrativa que habían interpuesto en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable del proyecto Cigri. Si bien en ambas causas se solicitaba que el Tribunal anulara dicha resolución y acogiera su reclamo administrativo.

A grandes rasgos, un grupo de reclamantes pedía que se elaborara un nuevo estudio de impacto ambiental (EIA), mientras que el otro pidió retrotraer el procedimiento de evaluación con el fin de calificar desfavorablemente el proyecto.

Ciclo: Proyecto no afecta el medio ambiente

El proyecto Cigri en cuestión está en la carpeta de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), entidad instalada por el Gobierno de Sebastián Piñera para acelerar proyectos que son considerados inversiones prioritarias.

La página web de la oficina dice que la iniciativa "corresponde a un proyecto de infraestructura sanitaria para el tratamiento, disposición y eliminación de residuos industriales peligrosos y no peligrosos, a través de líneas de procesos destinadas a la revalorización, reciclaje, recuperación, tratamiento y disposición final en relleno de seguridad, conforme a lo establecido en el D.S. 148/03 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos y demás normas aplicables".

El proyecto Cigri tiene una inversión total de 85 millones de dólares y estará instalado a la altura del kilómetro 51 de la Ruta 5 Norte en el sector de Los Ciruelos.

Pese a la oposición de los habitantes y la Municipalidad, la empresa sostiene -en su página web- que el proyecto no genera un impacto ambiental dañino para la comunidad o el medio ambiente.

"Se aplicarán estrictas medidas de seguridad en el ingreso de los residuos, recibiéndose solo aquellos que estén autorizados. Por el tipo de residuos que se recibirán y el tratamiento al que serán sometidos, Ciclo garantiza su compromiso de no afectar la calidad de vida de la población y del medio ambiente de la localidad vecina de Rungue".

Igualmente, la empresa garantiza que el proyecto no emitirá olores molestos y no tendrá efluentes líquidos, por lo que no contaminará las aguas superficiales ni subterráneas. "Se reutilizará el 100% de las aguas lluvias de contacto y las aguas servidas tratadas en los procesos internos de tratamiento de residuos".

"Se aplicarán estrictas medidas de seguridad en el ingreso de los residuos. Estos serán analizados de forma previa, con el fin de diseñar el tratamiento más adecuado para cada residuo", sostienen.