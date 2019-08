Abusos de Renato Poblete: Fiscalía evalúa requerir el informe completo a los jesuitas y citar a declarar a Waldo Bown

La Fiscalía tiene en carpeta citar a declarar al abogado penalista Waldo Bown, autor del informe sobre los abusos del fallecido cura jesuita Renato Poblete, y evalúa requerir el documento completo a la congregación, y no sólo el resumen entregado por la orden.

Bown es el abogado laico cuya investigación encargada por la Compañía de Jesús confirmó los abusos del sacerdote a 22 mujeres entre 1960 y 2008. El fin de semana, en una entrevista con La Tercera, el jurista reveló que también se tiene información de más de otras 24 eventuales víctimas del sacerdote.

Su informe tiene 407 páginas y fue construido a partir de entrevistas con 102 personas, con las que logró establecer la plausibilidad de las agresiones sexuales del excapellán del Hogar de Cristo y figura influyente de la Iglesia católica.

"Resumen ejecutivo"

El jueves pasado, el provincial de los jesuitas, Cristián del Campo, llegó hasta la Fiscalía Sur para hacer entrega del resumen de la investigación al fiscal Héctor Barros. Su argumento fue que el resumen es de carácter "ejecutivo" porque querían resguardar la identidad de las víctimas que solicitaron la confidencialidad.

Así lo planteó Bown en La Tercera, al señalar que “es una decisión de la Compañía de Jesús, que también fue sugerida por mí y por el consejo asesor, pero siempre bajo la prevención de que las víctimas, en la casi totalidad de los casos, pidieron expresamente que no se entregaran sus nombres y datos al Ministerio Público”.

Sin embargo, la necesidad de entregar el informe completo fue puesto de relieve por el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien representa a Marcela Aranda, la teóloga de la Universidad Católica que destapó los abusos de Poblete y es la única que aparece con nombre y apellido en el documento.

“Se debe entregar el máximo de información para que la fiscalía pueda avanzar en la causa penal y solo excluir las identidades de las víctimas. Entre tener un resumen de 20 páginas y un copioso informe de más de 400 hay bastante diferencia. Yo creo que se va a actuar de buena fe y se entregará toda la información”, indicó ayer.

Así las cosas, de acuerdo a lo que informa La Tercera, una de las primeras diligencias que tiene en agenda la jefa de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales de la Fiscalía Sur, Yazmín Salech, es citar a declarar en calidad de testigo al propio Bown, mientras la solicitud del informe completo del penalista dependerá del análisis de Ángela Chávez, jefa de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía Sur.

Posible encubrimiento

Una de las aristas que podría develar la Fiscalía es la del encubrimiento de los crímenes del excapellán del Hogar de Cristo.

Según Bown, “el informe señala que analizados los antecedentes recabados, con las limitaciones que ya le dije, y considerando que es mi opinión y no la de una autoridad, no se encontraron elementos que aparezcan como constitutivos de encubrimiento en las hipótesis que se establecen en el Artículo 17 del Código Penal. La fiscalía va a investigar esto, y puede que las mismas conductas que yo estimo como no constitutivas de encubrimiento, sí lo sean a su juicio, y los tribunales pueden pensar lo mismo, o lo contrario”.