Jornada clave para la polémica Ley Antiterrorista: Senado vota hoy y Huenchumilla insiste en que “no va en la dirección correcta”

En el quinto lugar de la tabla del día de la sala del Senado, para la sesión programada desde las 16 horas, aparece el proyecto de Ley Corta Antiterrorista, la iniciativa catalogada con suma urgencia por el Gobierno y que llega a la votación precedida de una fuerte polémica.

Desde la oposición han intensificado sus reparos al proyecto, sobre todo luego de los dichos del ministro del Interior, Andrés Chadwick, sobre el apoyo extranjero a grupos terroristas. “Este proyectito no contribuye a prevenir hechos como el de la comisaría de Huechuraba y del ex ministro Hinzpeter”, insistió hoy el presidente del Senado Jaime Quintana, entrevistado en Radio Duna. También crítico se ha mostrado el senador socialista Alfonso De Urresti, para quien “este proyecto de ley no soluciona el problema de fondo y altera el sistema penal porque está claro que hoy hay un descontrol que afecta a las instituciones relacionadas a la seguridad pública como Carabineros y el Ministerio Público” .

“Sin pirotecnia”

Otro de los críticos ha sido el senador DC Francisco Huenchumilla, quien ayer llamó al ministro del Interior a que “se calme”. El legislador insistió esta mañana en que “esta ley no va en la dirección correcta porque se trata de aplicar una ley antiterrorista que está cuestionada”, dijo a Radio Pauta.

Pese a su rechazo al cuerpo legal, que modifica el artículo 226 bis del Código Procesal Penal para permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de delitos considerados como terroristas, Huenchumilla dejó abierta la puerta a un eventual apoyo.

Todo depende de las cartas que despliegue el Gobierno durante las próximas horas. “Espero que conversando con el Gobierno podamos encontrar un acuerdo como corresponde y estoy disponible para eso, pero si el Gobierno se va por la pirotecnia, no tendremos acuerdo”, advirtió, añadiendo que en paralelo al despacho de esta ley corta, es necesario “trabajar una ley larga con estándares internacionales”.

En tanto, lejos de calmar las aguas, el jefe de gabinete insistió en el tema del financiamiento internacional e hizo un llamado en la antesala de la votación señalando que "esperamos como Gobierno que este martes en el Senado tengamos un buen debate, un debate serio, responsable y que podamos obtener el apoyo a algo que creemos que es muy importante, muy urgente y muy necesario".

Los apoyos de la oposición

Pese a los dimes y diretes, todo indica que el Gobierno contaría con los votos suficientes para conseguir la aprobación, ya que el proyecto tiene mayoría simple. A los 19 votos que tiene Chile Vamos, se necesitan solo tres, y de acuerdo a los cálculos de La Moneda son cinco los senadores de centro izquierda que darían su voto a la iniciativa: José Miguel Insulza (PS), Felipe Harboe y Ricardo Lagos Weber (PPD), las DC Carolina Goic y Ximena Rincón.

Con todo, en el Senado, además, insisten en que Chadwick debe aportar más explicaciones, como lo planteó Harboe, quien lo dejó invitado a la Comisión de Seguridad Pública

En tanto, desde la derecha, el senador RN Andrés Allamand, hizo un llamado a aprobar la modificación de la Ley Antiterrorista y afirmó que “la oposición debe elegir si se pone a favor de fortalecer la legislación antiterrorista o, por el contrario, se niega a contribuir al perfeccionamiento de una normativa fundamental para perseguir acciones como las que hemos conocido en las últimas semanas".