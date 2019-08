“Incluso los países más zurdos se van a la flexibilidad laboral”: el nuevo argumento del ministro Monckeberg para defender las 41 horas

Hasta los países "más zurdos" del mundo están a favor de la flexibilidad laboral. Este fue el nuevo argumento del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, para defender nuevamente el proyecto de Gobierno que reduce la jornada laboral a 41 horas promedio.

Entrevistado en Tele13 Radio, el secretario de Estado descartó que la flexibilidad sea una "bandera política" de su sector.

“No hay ningún país de Europa, incluso los más zurdos, los más de izquierda, todos esos países se van a la flexibilidad porque tiene que ver con la productividad", dijo.

“No vamos a ser un país desarrollado si no adoptamos flexibilidad laboral, porque la rigidez de nuestro Código del Trabajo fue hecha en trabajos que están desapareciendo”, agregó el ministro.

Asimismo, insistió en defender el proyecto del Gobierno en desmedro de la iniciativa de Camila Vallejo, y salió al paso de la crítica de los diputados opositores prácticamente imposible que un trabajador pueda negociar con su empleador una reducción de la jornada.

Según el ministro, “el trabajador que crea que puede llegar a una buena negociación solo, sin un sindicato, ¿por qué impedírselo? Dejemos de infantilizar a los trabajadores".

Monckeberg además hizo un positivo balance de su reunión de anoche con algunos parlamentarios de Renovación Nacional, que habían declarado sus simpatías con el proyecto que presentó la diputada Vallejo.

"Me fue bien, van a apoyar el proyecto. Definitivamente (van a dejar de apoyar el proyecto de Camila Vallejo) porque el otro proyecto no tiene gradualidad, y por tanto viene bruscamente y sí afecta al empleo por lo mismo, y segundo no tiene nada de flexibilidad laboral", dijo.