El gallito instalado por el alcalde de Puente Alto Germán Codina por el "clasismo" que -a su juicio- existe en materia de seguridad ciudadana, sigue escalando. Este viernes, el edil respondió las declaraciones de la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien atribuyó a un tema mediático por qué anunció los pórticos para leer patentes en Las Condes, junto al alcalde Joaquín Lavín, apuntando a la prensa.

Ante estas declaraciones, Codina dijo en Radio Universo que "no me creo con superioridad moral para decirle a otros lo que tienen que hacer (…) en ese caso en particular y entendiendo que la subsecretaria sí tiene que estar en todo el territorio nacional porque es un cargo nacional, si la prensa trata de imponer un tema o si alguien nos trata de imponer tema, uno tiene que decir señores yo pongo el timón para aquél lado y yo voy para allá y si les gusta les gusta, y si no les gusta también. Pero no puede ser que sea la prensa la que termine imponiéndonos agenda".

La autoridad municipal prosiguió, y dijo que "he tratado de ser súper ecuánime en las declaraciones, porque uno ve que las autoridades de turno, diputado, alcalde, senador, aprovechan de tirar piedras como loco y los problemas de fondo no se analizan y no se ven las oportunidades de cambio frente a hechos (tiroteo) como lo que ocurrió en Puente Alto".

"Tenemos dos oportunidades, nos ponemos todos a llorar (…) o dices señores hagamos el cambio que hay que hacer. Estamos en un punto de inflexión histórico para Chile. Si esto, en lugar de haber pasado en una comuna periférica de Santiago hubiera pasado en el centro de la capital o en un sector más acomodado, hoy día estaríamos con un gran cónclave, con una cumbre de la seguridad, definiendo cambios al corto plazo, estableciendo prioridades… y eso es lo que yo he reclamado", complementó.

"Los asesores se equivocaron"

Por otra parte, Germán Codina consideró que tanto los asesores de Katherine Martorell, como los del alcalde Joaquín Lavín, se equivocaron. "Si uno ve el discurso de Lavín en el último tiempo, él ha construido la idea incluso hasta de cierta integración social con el proyecto inmobiliario, entonces cuando no se visualiza eso y se lo expone en una pauta de este tipo. En definitiva se lo vuelve a abanderar con una situación de un sector".

"Yo puse un tema en la mesa y se han ido sumando muchos alcaldes. Esto compartido por la ciudadanía. Pero lo que quiero decir es: no quiero caer en la guerrilla simple de la declaración contra la subsecretaria o contra la autoridad de turno o los colegas que algunos se suben por el chorro, hay de todo aquí. Lo que quiero remarcar es que tiene que haber proceso descentralizador, (…) terminemos y es verdad que hay clasismo en ciertas decisiones. Hay ejemplos para tirar para arriba", dijo.

Los "datos duros" del alcalde de Renca

Las declaraciones de Codina respecto al "clasismo" han sido respaldadas por los alcaldes de varias comunas en la Región Metropolitana, como Peñalolén, Huechuraba, La Pintana, Estación Central y Renca. Precisamente, el edil de este último municipio, Claudio Castro (DC), también manifestó su molestia con el Gobierno y, a través de su cuenta de Twitter, aportó algunos datos duros para justificar su crítica hacia la situación denunciada. "Llevamos años denunciando lo mismo", señaló.

"A partir de la viralización del lanzazo en Avenida Manquehue (comuna de Las Condes), llegaron a pauta de prensa junto al alcalde Joaquín Lavín, el jefe Metropolitano de Carabineros y la subsecretaria de Prevención del Delito. De los miles de delitos violentos que hay en la Región Metropolitana, eligieron ir a Las Condes”, comenzó diciendo.

“No son solo señales, también son políticas: mientras en Las Condes cuentan con 1 carabinero cada 570 habitantes, en Renca tenemos apenas 1 cada 999. Y las cifras son aún peores en otras comunas de Santiago Poniente”, añadió el alcalde.

En esa línea, Castro reveló que “por Transparencia nos enteramos que el 2018, con fondos centrales, Carabineros hizo entrega de 11 vehículos a Las Condes: 8 nuevas radiopatrullas y 3 furgones policiales. En Renca, donde tenemos grave déficit de vehículos policiales, llegó apenas un radiopatrulla”.

El espaldarazo de Rodrigo Ubilla

En tanto, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, defendió a Katherine Martorell, por los cuestionamientos que hizo el alcalde de Puente Alto, y aseguró que "ha sido una persona absolutamente dedicada a estar con las víctimas de la violencia no solo en las comunas de la Región Metropolitana, sino que en todo el país".

"Ella, por mandato específico del Presidente, está siempre en primera línea haciéndose cargo de lo que nos gustaría a todos que no sucediera. Si ese día, dio la coincidencia que estuvo en Las Condes, es una cosa puntual", agregó.

La autoridad también sostuvo que "podemos mejorar siempre, no somos infalibles, nos podemos equivocar. Pero este cargo hacia Kathy me parece que es a lo menos injusto".