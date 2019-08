La autocrítica de Andrade tras acusaciones por nexos narcos: “El PS se está haciendo cargo, pero ha faltado comunicarlo”

Durante esta jornada, senadores, diputados y la mesa del Partido Socialista se reunieron para criticar y rechazar, unidos, los dichos de la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien, en medio de la acusación constitucional que prepara la oposición en contra de la titular de Educación, Marcela Cubillos, declaró que los del PS "ya no tienen pudor” y les enrostró “su relación con el narcotráfico”, en una ofensiva que fue respaldada por el propio Presidente Sebastián Piñera.

Pese a que la colectividad opositora sigue en pie de guerra, y ha recibido además toda la solidaridad de los dirigentes de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, también comienza a asomar una cierta dosis de autocrítica de parte de algunos de sus militantes.

Es el caso del expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, quien si bien calificó la ofensiva del Gobierno como un "despropósito", también asumió que el PS no ha sido del todo claro para comunicar las medidas que ha tomado para despejar las dudas sobre los vínculos narcos, que estallaron con crudeza durante la última contienda interna.

"Las operaciones políticas uno las tiene que medir si son un acierto o una torpeza en función del resultado (…) Entonces, si tuviese que hacer un balance, el acierto no es tal, sino que es más bien una torpeza política", aseguró, ya que "si uno la midiera para evitar que se presentara una acusación constitucional, lo que logró en concreto es que hoy hay más posibilidades de aprobación. Si lo que quisieron más bien fue generar una lógica de generarle al PS un agravio, lo lograron, pero lo que lograron al mismo tiempo es que se ha generado una solidaridad con el PS".

Pero Andrade, como extimonel PS, fue autocrítico. “Yo creo que al PS le ha faltado algo: Decir lo que está haciendo para resolver el problema (…) Hay una comisión integrada por tres ex presidentes del partido que está haciendo una propuesta que se va a zanjar en el próximo comité central, en que se va a hacer una recalificación de la totalidad del padrón del partido", indicó, en entrevista con Emol.

En ese sentido, recalcó que "el PS está haciendo cosas, y tal vez la crítica que haría es que el partido ha sido poco explícito en las cosas que está haciendo. Entonces, cuando el compañero Marcelo Díaz dice que hay que hacerse cargo, bueno, el PS se está haciendo cargo".

"Uno siempre discutirá si podría haber actuado con mayor o menor celeridad, si un poco antes o un poco después, pero de que se está haciendo cargo, se está haciendo cargo. Yo creo que ha faltado comunicar aquello", sentenció.

Añadió que “mi crítica es que estas cosas nosotros debiéramos decirlas, porque somos los únicos que las estamos haciendo. No vamos a revisar solo San Ramón, sino que todo el padrón y vamos a establecer un mecanismo de premilitancia que no tiene ningún otro partido. Entonces, es injusto cuando se dice que el partido no está haciendo nada".

“Esperamos que el Presidente recapacite”

En el Congreso, hubo una reunión de las bancadas de senadores, diputados más la mesa directiva presidida por Álvaro Elizalde. Y la reacción fue mantener la presión sobre el Ejecutivo, como promover la acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cubillos, además de mantener medidas contra subsecretarios en el Congreso a menos que el Gobierno “cambie de actitud”, sobre todo dados los dichos del mismo Presidente Sebastián Piñera, quien respaldó las acusaciones de su ministra vocera.

En el punto de prensa realizado post reunión, el senador Carlos Montes dijo que "no puede una ministra de Estado salir a decir que quienes piensan distinto a ella son tal o cual cosa. Menos aún, que el Presidente haya salido a solidarizar con esto. Él no puede decir una cosa como la que ha dicho y esperamos que el Presidente recapacite y piense que lo que hizo que no es correcto".

Lo que fue respaldado por el presidente del PS, el senador Álvaro Elizalde: la "descalificación superó todos los límites de lo imaginable, desde que recuperamos la democracia no ha habido una declaración de un ministro vocero que haya hecho una imputación como la que hizo Cecilia Pérez".

"Podemos disentir, podemos expresar con convicciones nuestros puntos de vista, pero no podemos entrar en una descalificación de dicha naturaleza porque eso no contribuye al clima que se requiere para una democracia madura", agregó.

En tanto, el diputado Manuel Monsalve fue más crítico, al enfatizar que ese tipo de ofensas "no la vamos a tolerar, el gobierno debe reconocer el error y debe corregir el error. Mientras eso no ocurra, el PS va a mantener sus medidas de presión".