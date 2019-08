Las polémicas declaraciones de la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, en las que afirmó que el Partido Socialista (PS) intenta "ocultar" sus vínculos con el narcotráfico, han provocado que la colectividad decidiera romper relaciones con el Ejecutivo. A ello, se suma un veto a los subsecretarios en algunas comisiones del Congreso.

Los dichos de la ministra abrieron un nuevo frente de batalla con la oposición, que salió en bloque a respaldar al PS. Al respecto, el militante Óscar Landerretche, dijo que es "un error estratégico bien importante del gobierno de Piñera. El espacio legislativo que tiene este Gobierno es reducido, esto lo sabe cualquier persona que lea la política".

"Yo no estoy seguro de que esto haya estado bien pensado", comentó Landerretche a Emol TV. Además, dijo que "al menos la gente que yo conozco, incluso de centroderecha, está un poco extrañada de la estrategia y tiende a pensar que quizás fue una salida de madre".

"Además siento que la manera que se hizo (la acusación de Pérez) es tremendamente injusta (...), me parece una torpeza enorme y además me parece un insulto a todos los socialistas. Un insulto a alguien como yo. Cuando alguien insulta a la gente, no sé qué es lo que puede esperar de vuelta", sostuvo el economista.

Ante ello, el también ex presidente de Codelco consideró que el bloqueo de la oposoción en el Parlamento es una medida justificada, pues a su juicio, "el nivel de ofensa que hay es significativo".

"Tiene que haber una disculpa pública"

Las palabras de la secretaria de Estado han generado una amplia indignación al interior de la colectividad. Por eso, Landerretche considera que para remediar la tensión, "tiene que haber una disculpa pública de la vocera o tiene que salir del gabinete. Ese nivel de descalificación y ofensa no corresponde".

Sin embargo, el militante PS hizo una autocrítica a la gestión comunicacional del partido, ya que bien la colectividad "ha estado actuando" para enfrentar este problema, referente a la relación que tendrían algunos militantes de la comuna de San Ramón con el narcotráfico, reconoció que ello no ha sido correctamente difundido.

"Estoy de acuerdo con Osvaldo Andrade de que quizás ha faltado comunicar. Yo sé que se están haciendo cosas, pero falta comunicarlas (...). En el mundo de hoy, si uno hace cosas y no las comunica se expone a que le hagan este tipo de chanchadas", finalizó.