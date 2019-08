Javier Macaya: "Los tiempos mejores se consolidan en, al menos, dos gobiernos"

El jefe de bancada de la UDI, Javier Macaya, considera que la aprobación de la reforma tributaria es -hasta ahora- el mayor hito en la segunda administración de Sebastián Piñera, en una semana marcada por las polémicas declaraciones de la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, contra el Partido Socialista (PS), un hecho que generó un quiebre en las relaciones.

En entrevista con La Tercera, el parlamentario consideró que la aprobación en el Congreso de esta iniciativa, es un buen hito para dejar de lado el pesimismo del sector. "Muchas veces tendemos a ser autoflagelantes, olvidándonos que venimos de un gobierno que no fue capaz de crecer más de 2% sin guerra comercial, que generó reformas contrarias a lo que está haciendo el mundo desarrollado. Tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y mirar lo que pasa en Latinoamérica: Chile va a ser el país que más va a crecer el próximo año y el Presidente Piñera es el mejor evaluado del continente".

Consultado respecto a las bajas expectativas de la ciudadanía, Macaya aseguró que "una vez que se hayan aprobado la (reforma) tributaria y la (reforma) previsional, nuestro éxito ya no se juega tanto en el Parlamento, sino que en la gestión del gobierno y en la sintonía con los temas ciudadanos".

En ese sentido, el diputado por la UDI llamó a "dejar el pesimismo de lado". "Los tiempos mejores no es algo que se consolide de un día para otro, ni siquiera en un período de gobierno; los tiempos mejores se consolidan en, al menos, dos gobiernos. Por eso, para que a nuestro sector le vaya bien, además de lo propio de un proceso electoral y las negociaciones entre los partidos, es fundamental generar un cambio de estado de ánimo que permita un ambiente de mayor optimismo y menos autoflagelancia en Chile Vamos".

"Un diagnóstico correcto"

Respecto a los dichos de Cecilia Pérez, respecto al PS y su eventual vínculo con el narcotráfico, Javier Macaya consideró que la ministra hizo "un diagnóstico correcto de las razones que tiene el PS para impulsar la acusación constitucional y no ha dicho nada más grave de lo que han dicho connotados socialistas a propósito de la vinculación del partido con el narcotráfico".

El legislador consideró que, al final, lo que terminó primando fue la noticia sobre la aprobación de la reforma tributaria. "Lo otro es una rencilla política. Uno no tiene que olvidarse que, más allá de las razones que hayan tenido para iniciarla, la pelea del PS no es contra el gobierno, ni siquiera contra una ministra de Estado; la pelea del PS es contra la propia gente que ha sufrido el desastre de un mal manejo de la educación pública en los últimos años y creo que, al final, se les va a terminar dando vuelta electoralmente a ellos mismos".

En cuanto a la acusación constitucional de la oposición en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, Macaya aseguró que jurídicamente, "la acción no procede". "Creo que la ministra Pérez lo ha hecho bien, ha evidenciado situaciones que son reales. Cuando la epidermis del PS está así de sensible y se altera por lo que dice una ministra, pero no se altera por lo que sus propios militantes dijeron, el que está en un problema es ese partido y se expone a que los próximos dos meses sigamos hablando de narcopolítica".