El director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), Juan Manuel Santa Cruz, aclaró la información que dio a conocer esta mañana el diario El Mostrador, respecto a la presentación de una indicación a la Ley 19.518 que regula el Sence, y que busca la creación del artículo 36 bis, que dice relación con la imputación del gasto de capacitación vía PPM.

Esta modificación busca que los microempresarios no tengan que esperar para realizar la declaración de impuestos en abril del año siguiente para recuperar esta inversión en sus trabajadores. El punto es que esta reforma, que se presenta como una gran innovación en el proyecto de modernización del Sence, ya es materia de ley desde hace 10 años.

Sin embargo, en conversación con El Mostrador, Santa Cruz comentó que esta modificación, no es exactamente igual a la ley 20.326 que aplica para las pequeñas y medianas empresas, sino que está pensada en las grandes empresas. "Efectivamente en una ley del Ministerio de Hacienda del año 2009, se permitió que gastos de capacitación pudieran ser descontados del pago previsional mensual para empresas que sean menores o que tuvieran ingresos menores a las 100 mil UF. Eso aplica básicamente para las pequeñas y medianas empresas".

El director del Sence agregó que "dentro del proceso de modificación legal que estamos haciendo hoy día, a propósito de la franquicia tributaria, nosotros estamos haciendo dos cosas, uno, alineando los incentivos de quienes usan la franquicia, que son principalmente las grandes (empresas). Acá no hay que olvidar que más de la mitad de las empresas grandes usan la franquicia, y solo el 1,5% de las pequeñas accede a ella".

"Para el caso de las pymes, nosotros estamos creando un fondo concursable, un fondo de recursos. disponibles para ellos, para que puedan gastar, no con el esquema actual en donde tú tienes que poner los recursos en un momento dado el tiempo, y después los recuperas, sino que en donde ellos puedan concursar directamente en los proyectos de capacitación que ellos tengan, y este fondo les financie íntegramente los puestos de capacitación. Esta medida del pago previsional mensual, si bien ellos van a poder usarla si quieren, dado que les va a requerir tener liquidez, no aplica para ellos", dijo.

El cambio para las grandes empresas

En lo que respecta a las grandes empresas, el director del Sence sostuvo que el cambio consiste en que "hoy día el sistema funciona en que se franquicia el aporte de plata al sistema, y vamos a comenzar a franquiciar el gasto efectivo en capacitación. Ahora, si uno franquicia el gasto efectivo en capacitación, significa que la empresa capacita en enero, por ejemplo, se reconoce eso como gasto en capacitación, y en el esquema actual, recuperaría la plata en abril del año siguiente, es decir, al terminar el ejercicio tributario".

"Si capacita en julio -continuó- gasta la plata, y la recuperaría en abril del año siguiente, si hace la capacitación en diciembre, la recuperaría en abril del año siguiente. Por lo tanto dijimos: si lo mantenemos así ¿Qué haría una empresa grande? gastaría a fin de año, porque la recuperaría en abril. Su costo financiero, el menor costo financiero lo tendría gastando a fin de año, y por lo tanto lo que no queremos es que toda la capacitación se concentre a fin de año solo por un tema financiero, sino todo lo contrario. Queremos que se capacite cuando sea necesario capacitar".

Precisamente, Santa Cruz explicó que para evitar que eso suceda, hay que permitirle "a todas las empresas, independiente de su tamaño, que era lo que había antes, que puedan descontar del pago previsional mensual el gasto efectivo. Entonces, si gastan en enero, pueden recuperar respecto de su PPM de los meses siguientes, lo gastado. Si gastan en julio, lo harán respecto del PPM de los meses siguientes. Entonces, es independiente de cuándo gastan. Esto es algo que está muy bien pensado, y dado que ya existía para aquellas empresas que tuvieran rentas brutas inferiores a las 100 mil UF, lo que hicimos fue, eso que ya existía, ampliarlo a todas las empresas independiente de su tamaño".

"Esto no es una cosa improvisada, ni tampoco está pensado en las pymes. Lo que está pensado en las pymes es el fondo concursable que no tiene nada que ver con esto. Les resuelve el problema de caja a las empresas. Obviamente esto no las excluye, van a poder usar el sistema igual", concluyó Santa Cruz.