Girardi en picada contra Codelco y Landerretche por ausentarse de sesión sobre Quintero-Puchuncaví

El senador Guido Girardi (PPD) criticó duramente la inasistencia del presidente ejecutivo saliente de Codelco, Nelson Pizarro y del ex presidente del directorio Óscar Landerretche, a la sesión de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de este lunes donde se analizó la situación de las zonas de sacrificio en Concón, Quintero y Puchuncaví.

La comisión se reunió con el fin de analizar la gestión ambiental de la Fundición Ventanas de Codelco, de Enami y de Enap en esta Zona de Sacrificio y, a la vez, abordar la manera en que estas empresas han dado cumplimiento al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) y la existencia de planes futuros tendientes a disminuir sus emisiones.

En la oportunidad estaban invitados además de Pizarro y Landerretche, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, pero el único que llegó a la cita fue el gerente general de ENAP, Andrés Roccatagliata.

Girardi lamentó la ausencia de los otros invitados y lo calificó de “gravísimo considerando que se trata de una zona de sacrificio y en el contexto de un país que dice estar preocupado por el cambio climático y por la salud y el bienestar de las personas”.

El senador dijo que “no nos parece adecuado que no concurran, no vamos a aceptar la lógica que venga un subalterno” y criticó la omisión de Óscar Landerretche, asegurando que “no entregó ninguna razón para no venir”, particularmente porque “durante su gestión, Codelco ocultó información e hizo lobby para impedir un plan de descontaminación con normas básicas que hubieran mitigado el sufrimiento en estas zonas de sacrificio”.

El parlamentario PPD afirmó que “el problema es de este gobierno, pero también de los anteriores y quien quiere cumplir funciones públicas debe estar dispuesto a dar la cara en situaciones donde se ha violentado gravemente a comunidades y dañado de manera irreparable el medio ambiente”, dijo aludiendo al posicionamiento de Landerretche como probable presidenciable.

Con todo, el senador Girardi señaló que “fue una buena reunión y le insistimos que se sometan a la Evaluación de Impacto Ambiental. Todas las empresas en Chile deben hacerlo pero estas, paradojalmente, no se someten aduciendo que son antiguas y justamente por eso es que son las más contaminantes”.

Y agregó que “al no estar sometidas no son fiscalizables por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y no deben compensar ni mitigar. Prefieren someterse a declaraciones que tienen un estándar mucho más bajo, que no requieren participación ciudadana, no son susceptibles de ser fiscalizadas y pueden desarrollar proyectos contaminantes sin ningún tipo de evaluación”.

El parlamentario dijo que “les advertimos que si no tienen la voluntad para someterse a la Declaración de Impacto Ambiental, un grupo transversal de senadores planteamos votar en la Ley de Presupuestos en contra los ítems para Enap y Codelco, porque no es aceptable que tengan un doble estándar y que no sean fiscalizables por la SMA”.