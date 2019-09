Presidenta de la Comisión de Trabajo respaldó votación de proyecto de 40 horas y emplazó al Gobierno a "no obstruir la democracia"

La presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans, respaldó la votación que la tarde de este lunes se llevará a cabo en la instancia el proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas, impulsado por la diputada Camila Vallejo (PC).

Yeomans criticó la postura del Gobierno, al que acusó de llevar a cabo una "campaña comunicacional en contra del proyecto de ley y también los grandes empresarios, que la verdad no quieren entrar al fondo del debate. Si están en contra del proyecto, que voten en contra del proyecto (…) ese es el llamado, a que no obstruyan la democracia, a que no obstruyan la posibilidad que nosotros los parlamentarios podamos hacer avanzar nuestras mociones parlamentarias".

La parlamentaria agregó que "tenemos atribuciones para presentar, me parece que los argumentos esgrimidos por el Gobierno finalmente atacan eso. Cuando se señala que genera gasto indirecto, estas mociones parlamentarias también afectan a otras mociones (…) podríamos llegar a ampliar ese criterio de manera desmedida y finalmente restringir que nosotros podamos presentar mociones".

La presidenta de la Comisión de Trabajo también recordó que "los presidentes de las comisiones tenemos el derecho de citar sesiones para conocer mociones parlamentarias. Y lamentablemente, las urgencias de los proyectos de ley que impulsa el Ejecutivo están vencidas desde la semana pasada y ellos no las renovaron, por tanto, no estamos saltándonos ningún paso".

Gradualidad para las pymes

Esta mañana, los partidos de oposición sostuvieron un encuentro con un grupo de pymes, entre ellas, la Asociación de Emprendedores, en la que acordaron establecer una gradualidad de cinco años para reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.

"En el marco de la guerra que nos ha declarado el gobierno, nosotros seguimos avanzando en el diálogo. Hoy comprometimos que las 40 horas van a avanzar con gradualidad para las pymes. Entendemos que hay que hacerles un gesto a los pequeños empresarios porque su capacidad de adaptación es muy distinta a la de las grandes empresas. Lo comprometimos y vamos a presentar una indicación", sostuvo Yeomans.