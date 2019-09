Círculo de hierro histórico de Piñera rompe el silencio: Roberto Ossandón advierte que “el Presidente es su máximo enemigo”

El ex secretario general y ex vicepresidente de RN y hermano del senador Manuel José Ossandón, Roberto Ossandón, se refirió a la continuidad del oficialismo en un próximo periodo presidencial y a los problemas actuales del Gobierno.

Según Ossandón, los problemas del Gobierno se originan en la gente que rodea a Piñera: "el Presidente es su máximo enemigo. Siempre se rodea de asesores que le llevan el amén en todo y no le dicen nada porque están buscando congraciarse con él, que tiene mucho carácter", disparó en entrevista con el diario La Segunda. "Nos guste o no, nuestro presidente no es querido ni es carismático", agregó.

Roberto Ossandón es un histórico piñerista, al punto que en 2005 –en la primera incursión presidencial de Piñera- decidió jugársela por levantar la candidatura del empresario cuando todos en la derecha apostaban a Joaquín Lavín. Estuvo durante 15 años a la la cabeza del think tank de RN, el Instituto Libertad. Nunca ha ocupado un cargo de Gobierno, es reticente a las entrevistas y de hecho en la primera administración de Piñera evitó hacer críticas públicas a la conducción presidencial. De ahí el peso de sus palabras en esta entrevista donde rompe el silencio con este descarnado análisis del momento que atraviesa del Gobierno de Piñera 2.

"Claramente algo está andando mal"

A juicio de Roberto Ossandón, es clave que Sebastián Piñera no se sobreexponga, dandole "espacios a sus ministros", pero también tiene que "cambiar lo antes posible a parte del equipo que ya tuvo en el primer gobierno y que le fue mal, por nuevas caras que le refresquen la imagen al Gobierno".

Además, advierte que el Presidente tiene que "evitar que se produzcan eventos como la descalificación brutal e innecesaria al Partido Socialista, sobre todo cuando se está tratando de aprobar leyes que requieren consenso".

"Claramente algo está andando mal y finalmente va a salir perjudicado el país y el propio sector. El equipo central de un gobierno no resultó exitoso en un primer gobierno y al mismo equipo le está yendo mal en un segundo gobierno", agregó. De acuerdo a su percepción de la situación, Piñera "todavía está a tiempo".

"Da la impresión que (este Gobierno) no tiene una estrategia clara, que está manejado por las encuestas y que está gobernando con un serio complejo frente a la izquierda", sentencia.

Este tiempo, cuenta, es clave para darle continuidad a un nuevo presidente de Chile Vamos, como el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín o su hermano, si es que decide presentar candidatura.

Para Roberto, Manuel José "tiene el legítimo derecho de querer postular a la Presidencia. Ojalá le vaya bien y logre formar equipos. Lo apoyé en la municipalidad y siempre fue mi gran duda si valía a pena impulsarlo al Senado, sabiendo que iba a perder ese extraordinario atributo que tenía de ser un alcalde cercano a la gente y muy exitoso".