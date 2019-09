Bellolio responde nuevamente a embajador chino: "Entiendo que como funcionario de un gobierno autoritario su situación es compleja"

Una pelea de nunca acabar. En eso se ha convertido la polémica del diputado de la UDI, Jaime Bellolio, con el embajador chino en Chile Xu Bu, quien ha criticado al parlamentario por la reunión que sostuvo con parlamentario tuvo con el líder de las protestas en Hong Kong.

En una nueva carta publicada en el diario El Mercurio, titulada "¡Bienvenido a la libertad!, embajador", Bellolio señaló que "en una democracia puede tratarme de ignorante, de ser yo una amenaza a la integridad territorial de China e incluso, como lo hace en su carta de ayer, intentar darme una lección de derechos humanos. Habría sido buena idea, eso sí, que siguiera una de las enseñanzas de Confucio: "El silencio es un verdadero amigo que nunca traiciona".

"Entiendo que como funcionario de un gobierno autoritario su situación es compleja. Pero para ejercer su libertad de opinión, el señor embajador no necesita inventar cosas ni mentir: sobre el tema de la independencia de Hong Kong y Taiwán no he emitido opinión alguna. Si quiere pelear con su propia sombra, en su derecho no más está", agregó.

El diputado señaló -además- que "tal vez el embajador no pueda comprender —y su carta de ayer da a entender que claramente no puede— que la solidaridad espontánea que despierta Joshua Wong en el mundo entero se explica en gran parte por el solo recuerdo de una palabra: Tiananmen".

Por último, la carta de Bellolio dice: "creo que se equivoca el embajador al insistir en acusarme de querer yo victimizarme. En Chile nadie se confunde: todos sabemos que la única víctima mencionada en este intercambio epistolar es Joshua Wong. Su gobierno lo quiere preso, el embajador no quería que yo me juntara con él y su régimen prefiere que el mundo ni sepa siquiera de la existencia de Joshua. En un ambiente de libertad y gracias a sus propias y particulares cartas, afortunadamente ahora Chile entero conoce y solidariza con Joshua".