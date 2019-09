Fuente-Alba cambia de defensa y se salva de volver a prisión preventiva

El ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Juan Miguel Fuente-Alba no vuelve a prisión preventiva, al menos por ahora. Así lo determinó el 7° Juzgado de Garantía de Santiago que rechazó la petición de la Fiscalía y decidió decretar la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional para el ex jefe castrense formalizado por el delito lavado de dinero.

Pese al triunfo judicial conseguido esta jornada, la última palabra aún no está dicha porque la Fiscalía evalúa apelar y llegar hasta la Corte de Apelaciones de Santiago. Fuente-Alba ya estuvo en el Batallón de Policía Militar, donde permaneció recluido seis meses, por orden de la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, desde febrero pasado. Recién en agosto, tras sucesivas peticiones, la Corte Marcial le concedió la libertad bajo fianza.

La nueva estrategia

A la audiencia Fuente-Alba llegó acompañado de un nuevo abogado penalista, generando la sorpresa del Ministerio Público. Se trata de Miguel Chaves, reconocido en el sector privado por haber participado, por ejemplo, en casos como La Polar.

El abogado desplegó su jugada, que fue pedir dejar fuera de la causa al Consejo de Defensa del Estado (CDE), bajo el argumento de que este organismo fiscal no está habilitado por ley orgánica para perseguir lavado de activos. Pero además se enfrentó en argumentos al fiscal José Morales, quien insistió en que Fuente-Alba no es como ha querido mostrarse, un avezado inversionista, sino que era un funcionario público con exagerados gastos personales que eran financiados con plata pública, específicamente vía los gastos reservados del Ejército.

En ese contexto, expuso que cuando el procesado ex comandante viajaba fuera del país manejaba un viático de 12 mil dólares, a lo que se sumaba un disponible en moneda nacional de $ 6 millones. A esto hay que sumar el gasto mensual de su casa que ascendía a $ 12 millones.

Morales agregó que, por ejemplo, el exjefe castrense compró un Porsche a la concesionaria Ditec que devolvió por estar defectuoso. Fuente-Alba pagó con su tarjeta de crédito el importe, pero recibió por mano $ 31 millones de la devolución, que luego invirtió en fondos mutuos.

Chaves contraargumentó que estas operaciones eran normales y que su patrimonio correspondía a la acumulación de capital de trabajo por cerca de 45 años laborales. En esta línea, puso en duda las cifras entregadas por la Fiscalía, señalando que el patrimonio del retirado general son mil millones de pesos y no nueve mil millones como señala el Ministerio Público.

La incorporación de Chaves a la defensa del general (r) también obligó a la jueza Isabel Correa a inhabilitarse. “Razones profesionales me han llevado a atender a parte de su familia”, contó después el abogado.