Los líos judiciales del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y su hermano menor, Francisco, parecen estar lejos de terminar. Al contrario, todo apuntaría a que el clan se enfrentaría a una larga trama judicial.

A las dos demandas interpuestas por el banco Scotiabank contra el expresidente -que suman más de 400 millones de pesos-, se suma la orden de embargo que ordenaron la semana pasada el 14° y el 26° juzgados civiles de Santiago a los bienes de Francisco Frei y de sus firmas vinculadas: Almacenes de Depósitos Nacionales S.A. (Almadena) e Inversiones Saturno, que constituyó el ex Mandatario.

Este es el primer pronunciamiento de la justicia en primera instancia, luego que el 16 de agosto, el menor de los hermanos Frei se auto-denunciara por una serie de delitos, como la falsificación de la firma de su hermano Eduardo durante la representación legal del brazo de inversiones del grupo Frei Larraechea.

En total, las demandas contra los hermanos Frei ya suman más de 3 mil millones de pesos.

Los mayores acreedores de los hermanos Frei son, en primer lugar, Scotiabank, con un pasivo total de $950.939.277, a través de cuatro acciones judiciales en curso. Le sigue Tanner Servicios Financieros y Nuevo Capital con $825.355.182 y $248.000.000, respectivamente.

De acuerdo a información de La Tercera, el 30 de agosto pasado, Finameris Servicios Financieros S.A. presentó una demanda al 26° Juzgado Civil de Santiago por el no pago de tres pagarés que suman $159.000.000, suscritos por Inversiones Saturno S.A., representada por Francisco Frei, solicitando “la traba de embargo bienes suficientes de los demandados”. La demanda fue acogida a trámite el miércoles pasado.

Los pagares tienen fecha de 20 de junio, 11 de julio y 29 del mismo mes. Al día siguiente, las hijas de Eduardo Freí, Magdalena y María Catalina asumieron el control de la sociedad tras la renuncia de Francisco.

Además, el 14° Juzgado Civil de Santiago también ordenó el embargo de los bienes de Francisco Frei, luego que Full Factoring Spa presentara una demanda ejecutiva solicitando que se despache mandamiento de ejecución de embargo de los bienes del hermano del ex presidente por el no pago de una letra de cambio de suscrita el pasado 5 de junio por una suma de $ 16.000.000.

"Los bienes señalados para la traba del embargo, se designa como depositario provisional de los mismos al propio deudor, bajo responsabilidad legal", sostiene la resolución.

Víctimas y no victimarios

Al respecto, Juan Domingo Acosta y Alejandro Laura, abogados del ex jefe de Estado, señalaron que "como lo hemos sostenido desde el primer día, don Eduardo Frei y su familia son víctimas y no victimarios de los delitos cometidos por el ex administrador de su sociedad familiar, quien fue destituido del cargo el 31 de julio pasado, tras detectarse serias irregularidades en su gestión".

"Estos hechos están siendo investigados por el Ministerio Público, que deberá decretar las diligencias pertinentes para esclarecer los delitos en que pudo haber incurrido don Francisco Frei y efectuar los correspondientes peritajes que confirmen qué documentos fueron suscritos con firma y/o huellas dactilares falsas, así como aquellos realizados contra el interés del mandante, fuera del giro social de Inversiones Saturno S.A. y excediendo el poder que le fue conferido a ese administrador", agregaron.

Finalmente, señalaron que "dado que estamos ante un fraude de grandes proporciones, cuando corresponda esta defensa ejercerá los derechos y acciones legales que estime necesarias para defender el patrimonio de la familia Frei Larraechea".