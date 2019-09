Intendenta Rubilar sobre amenaza recibida en su casa: "Si trataron de generar miedo o angustia, no lo van a lograr"

La intendenta de la región Metropolitana, Karla Rubilar se refirió al paquete sospechoso que recibió en su domicilio, la que se trataba de una caja con una bala, un encendedor y un panfleto con el mensaje “Libertad a los presos políticos”.

La caja fue dejada el condominio Santa Rosa ubicado en la comuna de Lampa, cuando la autoridad no estaba en su hogar ya que se encontraba monitoreando las calles de la capital por la conmemoración del 11 de septiembre.

Al respecto, Rubilar dijo que "siempre he estado en política por convicción, y en ese sentido asumo esto como parte de las labores de una construir una región mas humana e inclusiva. En ese entendido, es cierto que puede interpretar esto como una amenaza. Es cierto que uno pudiera interpretar esto como un amedrentamiento, porque uno no sabe quién quiere hacer daño a uno o a mi familia", agregó.

Sin embargo, aclaró que "con la misma fuerza digo que no me amedrentan. Si trataron de generar miedo o angustia, no lo van a lograr".

Especificó que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte se encuentra a cargo de la investigación, con personal de Labocar y el OS9 efectuando las pericias.

La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, también se refirió a la situación, dando antecedentes más técnicos.

"La información que tenemos es que se produjo por parte de una de las personas del condominio de la residencia de la intendenta un aviso al alertar un paquete que estaba al lado del basurero del exterior de su residencia. Inmediatamente se activaron los protocolos, llegó el GOPE y pudo constatar que ese paquete no contenía ningún tipo de amenaza que pudiese poner en riesgo la vida de la intendenta, de su familia o de los vecinos", explicó.

"Sin perjuicio de eso, se sigue por parte de Carabineros investigando cualquier otro hecho relacionado a esto", agregó.

Apoyo transversal

Al apoyo que ha entregado todo el oficialismo a la intendenta Rubilar también se sumaron el de anteriores intendentes, como Claudio Orrego.

El exintendente de Michelle Bachelet usó su cuenta de Twitter para condenar "absolutamente amenaza infame y cobarde a @KarlaEnAccion".

"Toda mi solidaridad con ella. En una democracia no hay lugar para este tipo acciones que incitan al odio y la violencia. Espero que se castigue a los responsables", sentenció.