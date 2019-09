Como una “oportunidad perdida” califican ambientalistas y parlamentarios el discurso de Piñera en la cumbre climática

Una agenda cargada al tema medioambiental ha desplegado el Presidente Sebastián Piñera en Nueva York, donde ha buscado posicionarse en la Cumbre de Acción Climática de Naciones Unidas, celebrada en la antesala de la 74 Asamblea General de la organización. Sin embargo, su protagonismo en materia medioambiental despierta cuestionamientos tanto en las organizaciones del sector como de los políticos de oposición en el país.

Piñera inició la jornada formando la Alianza por los Bosques Lluviosos, junto a sus pares de Francia Emmanuel Macron y de Colombia, Iván Duque, y luego participó de la cumbre de acción climática, en una jornada donde también recibirá el Premio Ciudadano Global de manos del think tank Atlantic Council por su “contribución y liderazgo en materia de cambio climático”.

En Nueva York, Piñera ha puesto acento en los ejes de la política medioambiental de su gestión, con el foco puesto en la COP 25 que acogerá Santiago en diciembre próximo. En este sentido, destacó los pasos dados por Chile en esta materia, como “la descarbonización total de nuestra matriz energética que ya está en marcha, además del cambio total desde el transporte público basado en combustibles fósiles a la electromovilidad, un importante plan de estándares de eficiencia energética, y la reforestación (…) para poder cumplir con esta meta de ser un país carbono neutral”.

Protestas en Nueva York y Santiago

Sin embargo, su performance despierta escepticismo. Mientras Piñera daba su discurso en Nueva York, frente al ministerio de Medio Ambiente en Santiago se llevaban a cabo protestas por la contradicción del Gobierno de mantener en funcionamiento las termoeléctricas en Puchuncaví, cuestionando así estrategia de descarbonización del Gobierno que es considerada del todo insuficiente, con carteles con los mensajes “Chao carbón” y “Felicitaciones Piñera por matar a nuestra gente”.

En Nueva York también hubo protestas. Greenpeace, FIMA y representantes de Fridays for Future lamentaron en la Gran Manzana el discurso del Presidente, el que calificaron como “lejos de la ambición que demostraría un verdadero líder climático”, el cual además será el anfitrión de la próxima COP25.

“Ha sido una nueva oportunidad perdida. El Presidente aprovecha estas instancias para mostrar al mundo un país que poco tiene que ver con la grave realidad medioambiental que enfrenta. Ya sucedió el año pasado cuando prometió que cambiaría la situación de las zonas de sacrificio, pero hoy la realidad sigue igual y hasta peor que antes. Hoy lo que el presidente no le dijo al mundo es que la gente sigue siendo envenenada en Quintero-Puchuncaví, que ha dado otros 20 años de vida al carbón y que no existe una apuesta ambiciosa por las energías renovables. Es perfectamente posible un plan que considere tener cerradas todas las plantas el año 2030 y el cierre inmediato de las ocho plantas que el presidente anunció que serán cerradas al 2025”, dijo Amanda Starbuck, representante de Greenpeace Andino en Nueva York.

Por su parte, Ángela Valenzuela, vocera de Fridays for Future Santiago señaló frente al edificio de Naciones Unidas: “Lamentablemente, nuestros líderes nos han fallado y nos siguen fallando a la hora de enfrentar esta crisis climática. Esperamos planes concretos y no discursos vacíos. Sin embargo, Chile es la tierra de los discursos vacíos. Tenemos un país que se seca y arde ante la crisis climática. Llevamos 20 años siendo miembros de la convención marco de Naciones Unidas sobre cambio climático, ¿pero qué se ha hecho en estos años? Abrir 14 termoeléctricas en los últimos 10 años, hemos perdido 1.2 millones de hectáreas de bosques y se le ha dado la espalda a los defensores del planeta al no firmar el Acuerdo de Escazú. Lamentablemente vamos en la dirección contraria y no podemos quedarnos en falsos discursos”.

Tras el discurso del Presidente, Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA dijo que si bien Piñera “anunció una nueva plataforma de ambición climática, y si bien estamos todos de acuerdo en que estas son buenas instancias de colaboración, no son las medidas concretas que la emergencia climática y ecológica que enfrentamos necesita. Es por eso, que aspirábamos en su discurso hubiera mayor ambición y que efectivamente anunciaran medidas concretas como el cierre de las termoeléctricas al 2030”.

“Esa poca ambición la que, lamentablemente, lo aleja de ser un verdadero líder climático. ¿O acaso puede serlo quien entrega otros 20 años de existencia a las termoeléctricas que están envenenado día a día a miles de chilenos? Por eso nuestro llamado es a que el Presidente Piñera entienda la magnitud de la crisis y lidere las medidas urgentes que el país requiere, entre ellas, poner fin al carbón a más tardar el 2030. Puede hacerlo y necesita hacerlo”, dijo Amanda Starbuck.

Al mismo tiempo, pusieron en duda los méritos del Primer Mandatario para recibir el reconocimiento “Global Citizen Award 2019” y recordaron que en años anteriores el galardón fue entregado a personajes tan controvertidos como George Bush y hasta el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger.

“La entrega de este premio es una nueva evidencia respecto de la desconexión que existe con la grave crisis ambiental que enfrenta Chile. Ojalá que, al menos, motive al presidente Piñera para avanzar de manera mucho más rápida y ambiciosa hacia la búsqueda de soluciones a la crisis que vivimos”, señalaron representantes de ambas organizaciones.

Emplazamiento desde la oposición

Desde el mundo político también aprovecharon de emplazar a Piñera. El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y miembro del Comité Asesor Presidencial de la COP 25, pidió al Gobierno terminar con las incoherencias y las políticas negacionistas, pues afirma que “mientras el Presidente Sebastián Piñera apoya marchas contra el Cambio Climático y señala al mundo que es tiempo de actuar –y recibe premio por ello- sus ministros envía al Congreso iniciativas legales que desregulan la ya débil institucionalidad ambiental, boicotean los proyectos de que protegen glaciares y humedales o crean y castigan el delito ambiental y que dan prioridad de uso al agua”.

El parlamentario se dirigió al Primer Mandatario diciendo: “Presidente queremos confiar en que sus palabras son honestas y que, junto con la ministra Schmidt, tienen una voluntad real de actuar, pero lo que usted le dice al mundo hágalo en Chile2.

El senador agregó “por ejemplo no quieren suscribir el Acuerdo de Escazú que es menos exigente que lo que se debe firmar en la COP25. Presidente firme el AE, no le haga caso a sus ministros o sino en diciembre va a ser cuestionado por no firmar lo menos y pretender firmar lo más”.

Además, Girardi advirtió que “todos los proyectos que han enviado buscan desregular nuestra débil institucionalidad ambiental, como la iniciativa que modifica el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) y es peor de lo que hoy tenemos; hay un proyecto pro crecimiento que establece la posibilidad de que las empresas, a través de las pertinencias, no haga Estudio de Impacto Ambiental sino que sólo Declaraciones de Impacto Ambiental sin participación ciudadana y no pueden ser fiscalizada por la Superintendencia; tenemos una crisis del agua gravísima y se habla de crear un ministerio, pero al mismo tiempo pretenden privatizar la fiscalización y la evaluación de proyectos… eso es el mundo al revés”.

El senador recordó que es “autor del proyecto de ley que protege los glaciares, las reservas de agua más importante para el futuro y el gobierno envía indicaciones que permiten intervenir los que no están en Áreas Silvestres Protegidas -que son todos los glaciares de la zona central del país donde están las regiones más pobladas de Chile-, y también aquellos de roca para favorecer a una mala minería; Hay un proyecto humedales que capturan CO2 y purifican el agua, pero el lobby del gobierno quiere impedir que se apruebe; al igual que el proyecto que crea el delito ambiental, el que regula el uso de antibióticos en la acuicultura”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, instó al Mandatario a recoger el acuerdo de la Cámara para la declaración de emergencia climática en el país y la Ley de Carbono Neutralidad, expresado en la aprobación de la resolución presentada en el Congreso.

“Esperaría que el Presidente Piñera el día de hoy, no sólo como Presidente de Chile sino como anfitrión de la COP25, la cumbre más importante para tratar la crisis ambiental en un momento de coyuntura, diga que se compromete a trabajar en el proyecto de Ley de Carbono Neutralidad que le presentamos en un acuerdo casi unánime desde la Cámara de Diputados hace unas semanas y que se lo entregué personalmente; aquélla resolución fue aprobada el 3 de septiembre”.

Asimismo, el diputado emplazó al Ejecutivo a fijar plazos concretos de trabajo y acciones para contrarrestar los efectos de la crisis climática “ ¿cuánto vamos a disminuir en emisiones? ¿cuándo vamos a fomentar el mejoramiento de nuestros bosques nativos? ¿cuándo vamos a disminuir la cantidad de vehículos que se mueven por combustibles fósiles derivados del petróleo y cuando vamos aumentar la electro movilidad? eso instaurado por ley a un plazo fijo creo que sería lo mejor que el Presidente de la república podría señalar en Naciones Unidas el día de hoy”.

La jornada de Piñera

Piñera inició la jornada formando la Alianza por los Bosques Lluviosos, calificándolos como “verdaderos tesoros de la humanidad y hoy día están siendo peligrosamente amenazados por los incendios forestales y por la deforestación y, en consecuencia, requieren urgente y eficaz protección”, aunque resaltó que “con el debido respeto a la soberanía de los países donde se encuentran estos bosques lluviosos”.

También señaló que “en la COP25 que celebraremos en diciembre en Chile, la protección de los bosques lluviosos, la protección de los océanos y la protección de los polos va a estar como parte esencial, que no habían estado anteriormente, en las grandes estrategias y prioridades de las COP".

Luego, participó en la Cumbre sobre Acción Climática 2019, donde destacó que “llegó por fin el tiempo de la acción”. “Chile está avanzando y a pie firme” en materia medioambiental, dijo y reiteró que “en la COP25 que tendremos en Chile, las exigencias y compromisos más ambiciosos van a ser la regla y además vamos a incorporar el cuidado de los bosques y el cuidado de los océanos como prioridades dentro de la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global”.

Tras intervenir en la Cumbre sobre la Acción Climática, en una declaración a la prensa, Piñera se refirió a las "zonas de sacrificio" del país, haciendo referencia a Puchuncavi, Concón y Quintero. “En primer lugar les pido disculpas, porque este es un tema que se arrastra hace 50 años y durante demasiadas décadas hemos ido acumulando contaminación y formando lugares donde viven seres humanos, familias, mujeres, niños en las llamadas zonas de sacrificio (…) "Yo como Presidente de Chile no quiero ninguna zona de sacrificio en mi país y por eso hemos tomado acción, porque no basta con denunciar se requiere también resolver", aseguró.

"Yo espero que la situación en Quintero y Puchuncavi, que por lo demás la mencioné en mi presentación durante mi presentación el año pasado en esta misma Asamblea de Naciones Unidas, está cambiando, va a seguir cambiando y para mejor", finalizó.