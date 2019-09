Cristián Viera critica duramente el comportamiento del TC: "Ha puesto en serio riesgo el Estado de Derecho"

El abogado constitucionalista, Cristián Viera, abordó en El Mostrador la urgente reforma que necesita el Tribunal Constitucional (TC), en la antesala de lo que será el seminario de control preventivo del TC que tendrá lugar el próximo jueves, gracias a una alianza entre el Senado y la Universidad de Valparaíso.

En conversación con el director ejecutivo de El Mostrador, Federico Joannon, Viera criticó el comportamiento que ha tenido el TC en los últimos años y consideró que este pone en serio riesgo el Estado de Derecho. "Yo creo que el comportamiento del Tribunal Constitucional en los últimos años, y lo digo responsablemente, ha puesto en serio riesgo el Estado de Derecho, sobre todo con su rol que ha tenido en la interpretación expansiva de sus atribuciones, sobre todo en el control preventivo".

Además, sostuvo que los ministros del Tribunal Constitucional también deben estar sometidos al juicio político, porque afectan al Estado de Derecho. "(Hoy día) no lo tienen, y por eso pueden actuar con total impunidad. Efectivamente los ministros tiene que estar sometidos a control, ese control es el control del juicio político, cosa que ocurre actualmente con los ministros de la Corte Suprema”.

"La falta de control ha generado un organismo con total impunidad en el ejercicio del poder", agregó.

Control preventivo

A juicio del académico de la Universidad de Valparaíso, la función de dicho órgano debe estar enfocada en el control preventivo de las leyes que aún no han sido promulgadas. "El control preventivo es antes que la ley nazca, antes de la promulgación. Entonces, ese control que realiza el Tribunal Constitucional es antes que una ley tenga vigencia, por eso se llama control preventivo".

En esa línea, Viera consideró que dicha función control preventivo no debe ser de fondo, sino de la materia constitucional, y en ese sentido, sostuvo que un buen ejemplo de ello es lo que va a ocurrir con el proyecto de ley de las 40 horas.

Yo creo que es un buen ejemplo lo que va a ocurrir ahora con el proyecto de ley de las 40 horas (…) ese proyecto de ley ¿Quién puede presentarlo? Los diputados o senadores, o solo la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Esa es la discusión, y esa discusión no es un discusión del fondo constitucional, sino una discusión acerca de las competencias entre los diferentes órganos del Estado. Yo creo que es un proyecto perfectamente constitucional, porque no genera gasto público, y si va a interpretar algo el Tribunal Constitucional, tiene que interpretar, como la hecho en otras ocasiones, de manera estricta, restringida, porque si no lo que hace es generar la iniciativa de los congresistas irrelevante".

El componente político del TC

En la entrevista con El Mostrador, Viera también se refirió al componente político del Tribunal Constitucional. Al respecto, dijo que el TC va ser muy respetuoso del Gobierno de Sebastián Piñera, ya que consideró que "la actual integración del Tribunal Constitucional es más bien favorable a la sensibilidad política del Gobierno actual".

En esa línea, el abogado constitucionalista sostuvo que "el Presidente de la República es el que tiene la llave de la discusión legislativa, entonces efectivamente va a haber menos problemas ahora en este Gobierno con el control preventivo, lo que va a generar problema es la inaplicabilidad".

"Este es un problema que no es solamente de acá. Es el problema en todas las cortes constitucionales (…) pero también el componente político es muy fuerte. Lo primero es que el componente político no va a desaparecer. Yo creo que el cambio no está por cambiar normas, lo que tiene que cambiar y mutar es la práctica política en las designaciones", aseguró.

Alternativas

Por otra parte, el académico de la Universidad de Valparaíso planteó una serie de alternativas y modificaciones al TC, entre ellas, establecer un quórum alto. "Si es por modificaciones, qué es lo que hay que modificar. Una alternativa podría ser eliminar el control preventivo. Yo más bien me inclino por mantener el control preventivo, pero con competencia, es decir, cuando hay conflicto de poder. Pero no solamente cuando conflictos de poderes de las competencias de los órganos del Estado, sino que establecer un quórum alto para decisión, porque dentro de todo, aunque haya un conflicto de poder, se está afectando la soberanía popular, por lo tanto hay que establecer un quórum más exigente, no el empate con voto dirimente o una mera mayoría absoluta".

El abogado Cristián Viera también propuso hacer un alto escrutinio de los candidatos, en el que la prensa y la opinión pública jueguen un rol importante.

