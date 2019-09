Problema de la sequía tensiona a Chile Vamos: diputada Ossandón acusa “pataleta” de la UDI por comisión investigadora

Este miércoles, con 62 votos a favor, se aprobó en la Cámara de Diputados la creación de una comisión investigadora, promovida por la oposición, que busca abordar la escasez hídrica que afecta actualmente al país.

El objetivo de esta nueva comisión es indagar la actuación de los organismos del Estado competentes para enfrentar una eventual sequía desde el año 2010, a la fecha, revisando además las carteras de los ministerios del Medio Ambiente, Obras Públicas, Agricultura e Interior.

Casi todos los parlamentarios valoraron esta nueva comisión, salvo los de la UDI, quienes se molestaron por la votación, la que incluyó votos de Renovación Nacional y Evópoli.

De hecho, tras la votación, la presidenta del partido, Jacqueline van Rysselberghe calificó estos votos oficialistas como "impresentables", además de agregar que "ellos no se pueden olvidar que son parlamentarios de Gobierno y que este afán por aparecer diferenciándose lo único que hace es generar daños".

Por eso, la timonel UDI llamó a RN y a Evópoli a "ordenarse; no pueden andar sumándose a la oposición ni ser una moneda con dos caras pretendiendo ser diputados del Gobierno y oposición a la vez", agregó, en declaraciones recogidas por el diario El Mercurio.

La molestia de la UDI, indican, se debe a que esta nueva comisión podría, por segunda vez, significar reparos al ministro del Interior, Andrés Chadwick, tal como ocurrió con la comisión investigadora por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Y por eso desde la UDI habían pedido a sus parlamentarios rechazar la comisión, al mismo tiempo que recomendaron a los otros partidos oficialistas a hacer lo mismo.

Debido a que esto no ocurrió, el diputado Juan Antonio Coloma aseguró, en declaraciones emitidas al diario La Tercera, que “esta comisión investigadora tiene como única finalidad hacer un ataque político al gobierno".

Según explicó el parlamentario, la situación “es peor aún, cuando el lunes, en el comité político, se nos pide actuar en equipo, cuidarnos las espaldas, y al día siguiente se termina aprobando una comisión investigadora contra cuatro ministros de Estado”.

"Es una pataleta"

Los dardos de la UDI apuntaban a los parlamentarios que votaron a favor, entre los que se encontraban los RN Andrés Longton, Ximena Ossandón y Érika Olivera, junto al Evópoli Andrés Molina.

Precisamente, la diputada Ossandón, en entrevista con El Mostrador, descartó de plano que la intención de la comisión investigadora sea dañar al Gobierno.

"Yo creo que acá hay imaginación (de Coloma) y está poniendo una intención que jamás ha existido. Por el contrario, a mi el tema me interesa y de hecho, voy a participar en la comisión, porque me parece que hoy en día es un tema relevante, importantísimo y que estamos viviendo consecuencias y tenemos que hacer algunas cosas para que esto mejore a futuro", indicó.

"No veo por qué no se va a poder fiscalizar cualquier organismo del estado y en este caso a mi me parece un tema tremendamente interesante porque habla sobre la escasez hídrica y la idea es partir la investigación desde el año 2010 hasta la fecha y es importante hacer una análisis de lo que se hizo y de lo que no se hizo, para justamente hacer recomendaciones y proponer caminos a seguir, porque nosotros no podemos hacer nada más. Es sólo constatar eso", agregó.

De hecho, Ossandón, quien agregó que siempre vota a favor de las comisiones investigadoras, se muestra impresionada debido al escándalo iniciado por la UDI, ya que ella reitera que "no veo ninguna intención de atacar al Gobierno, sobretodo que los ministros actuales no se van a ver afectado. De verdad no me lo imagino".

"De verdad ha sido sorprendente. No sé si hay algo detrás, más político, algo que yo no logro dilucidar, pero esta es una pataleta que yo no logro entender", sentenció.