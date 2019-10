El mediático caso de la profesora de Antofagasta, quien interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones en contra de la AFP Cuprum, quienes le negaron el retiro de sus ahorros provisionales, ha generado reacciones a favor y en contra en el mundo político y empresarial.

A este caso, se suma uno nuevo, pero esta vez en el sur del país, específicamente en Punta Arenas. Allí, una enfermera recurrió a la justicia para poder retirar sus ahorros previsionales de la AFP Habitat.

En concreto, la mujer de iniciales B.V.F., presentó un documento ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, el que fue remitido al Tribunal Constitucional.

La Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Marcos Kusanovic, María Isabel San Martín y Marta Jimena Pinto– estimó (causa rol 775-2019 PRO) en forma unánime que, antes de resolver el recurso, era indispensable presentar una consulta al Tribunal Constitucional para que –en este caso en particular- determine si es aplicable el Decreto Ley 3.500, en oposición al derecho de propiedad garantizado por la Constitución.

En dicho documento, la mujer de 60 años explica que "las necesidades que tengo son poder solventar mis gastos, (…) la pensión no me alcanzaría para vivir y mantener mi nivel de vida, teniendo que posiblemente después endeudarme, rebajar mis gastos en consumo, buscar otro arriendo y un sinnúmero de problemas que no debería enfrentar una persona de tercera edad".

La profesional de la salud también señala que sus ingresos actualmente están destinados al pago de deudas.

"Me preocupa una invalidez o problema de salud. No puedo acceder a una mejor calidad de vida y en ese sentido la respuesta de la AFP es arbitraria e ilegal", agregó.

El caso de la enfermera

Este se trata del segundo caso que será revisado por el Tribunal Constitucional, y que abre la incógnita respecto a la propiedad de los ahorros previsionales.

La enfermera B.V.F., de acuerdo a Emol, trabaja actualmente en atención primaria de salud municipal de lunes a viernes de 8:00 a 17:00. Además, tiene 40 años cotizando.

La profesional de la salud explica que tiene dos hijos y que además sigue un tratamiento contra la hipertensión. También arrienda una propiedad donde vive con su hija y nieta. Agrega que si bien comparte los gastos con su hija, no le alcanza para solventar los gastos, por lo que necesita sus fondos ahorrados.

"Así las cosas, el día 18 de Junio del 2019, envié una carta a AFP HABITAT en donde realicé una solicitud de dinero de retiro de mis fondos de pensiones, con el objeto de solicitar el monto total de mis ahorros por concepto de fondos previsionales que administra la AFP recurrida", dijo.

"Las necesidades que tengo son poder solventar mis gastos porque si bien me he dedicado cerca de 40 años en mi vida al trabajo si pensiono, la pensión no me alcanzaría para vivir y mantener mi nivel de vida que tengo, teniendo que posiblemente después de largos años de trabajo endeudarme o dejar de salir de mi casa, rebajar mis gastos en consumo, buscar otro arriendo y en fin un sinnúmero de problemas que no deberían ser problemáticos para una persona de tercera edad", agregó.

"Me preocupa una invalidez o algún problema de salud, dado que mis ingresos hoy se destinan principalmente a deuda. No puedo acceder a una mejor calidad de vida y en ese sentido la respuesta de la AFP es arbitraria e ilegal".

Finalmente, la enfermera concluyó que, en base a una proyección estimativa de los años de vida y el promedio de renta bruta de los últimos 10 años, debería recibir unos 208 mil pesos mensuales, lo que "no me permite tener un nivel de vida adecuado pues incluso con mi sueldo actual me va a obligar a seguir trabajando, en la medida que mi salud me lo permita, lo cual no debiese ser así, e incluso si encuentro un nuevo empleo".

Vea aquí el recurso presentado ante la Corte de Apelaciones.