Cristián Valdivieso de Criteria: pese al “pobre relato” del Gobierno, los presidenciables de la derecha superan a los de oposición

Los datos de la encuesta Agenda Ciudadana de septiembre confirmaron la tendencia de que las cartas presidenciales siguen superando a las cartas de oposición, y -tal como están las cosas- lo más probable es que en las elecciones de 2021 el oficialismo consiga lo que no ha podido lograr nunca: traspasar la banda presidencial a un mandatario del mismo color político.

Eses es el análisis de Cristián Valdivieso, de Criteria Research, quien en El Mostrador en La Clave sostuvo que los números indican que “el partido se está jugando en la cancha de la centroderecha y lo más probable -hasta el día de hoy- es que la centroderecha se repita en el Gobierno. Cuando uno dice que el relato de ese Gobierno es pobre, no existe, pero es suficiente”.

En su conjunto, las cartas del oficialismo suman 43% de adhesión, versus el 29% que alcanza los postulantes de la centroizquierda. Para la oposición, en este escenario, las próximas elecciones de gobernadores regionales y municipales son clave para el futuro de la centroizquierda.

“El mayor riesgo que tiene la oposición en su conjunto es seguir perdiendo poder y frente a eso si no logra una política de alianzas en los próximos comicios, la derrota puede ser muy grande. Y después de eso, el escenario presidencial queda bastante jugado a favor de la centroderecha”, añade el director ejecutivo de Criteria Research.

Lavín a la cabeza

El tablero de preferencias presidenciales de Criteria sigue liderado por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), quien aprovechó la exposición mediática de las Fiestas Patrias de septiembre para mantenerse en el tope, subiendo incluso un punto desde la medición anterior, a 17%.

En segundo lugar se reposiciona Beatriz Sánchez, la excandidata presidencial del Frente Amplio, quien subió de 8% a 14% y desplazó al líder de Acción Republicana, José Antonio Kast al tercer lugar con 12%. En cuarta posición, aparece Michelle Bachelet, quien sube de 2% a 6% en un mes de alta exposición mediática para la actual Alta Comisionada de DD.HH. de la ONU por las acusaciones de financiamiento de su campaña por parte de la empresa brasileña OAS y por declinar de plano una próxima candidatura presidencial.

Por el lado del Gobierno, el Presidente Sebastián Piñera bajó su aprobación a 33%, pero la buena noticia para La Moneda es que el rechazo se redujo en 10 puntos, pasando a 55%, lo que se asocia a una mejora en la percepción de la economía ligado al optimismo que caracteriza a septiembre, señala la encuestadora.

Los casos de Beatriz Sánchez y Kast

En la oposición, el principal dato de este sondeo es el reposicionamiento de Beatriz Sánchez, luego de varios meses de letargo. La periodista y excandidata presidencia del Frente Amplio sinceró en septiembre que se pondrá a la cabeza de las próximas campañas electorales, lo que la reactivó en el radar ciudadano.

“En la oposición, la figura de Beatriz Sánchez es la más potente y cuando sale al ruedo, revitaliza la adhesión ciudadana. Creo que no va a ser candidata a alcaldesa o gobernadora, sino apunta a ser la carta presidencial del FA”, comentó Valdivieso.

Otro dato llamativo de la encuesta, pero a nivel de la centroderecha, es que José Antonio Kast no sufrió ninguna merma en su adhesión, pese a la revelación periodística sobre sus platas en Panamá. La explicación es simple: el exdiputado tiene un electorado fiel.

“Lo que pasa es que Kast tiene una masa muy dura de adherentes que no se va a mover por esto. Esto no escaló, se encapsuló, quedó ahí como algo casi anecdótico del punto de vista de la ciudadanía y su electorado duro más bien tomó la opción de cerrarse y defender la posición de su líder, por lo que no vio mermada en nada su adhesión”, comentó.