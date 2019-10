Diputados UDI con pintura de guerra ante exclusión de mesa hídrica: amenazan con rechazar partidas del Presupuesto 2020

Así como en su momento la bancada de diputados de Renovación Nacional hizo un gallito con el Gobierno y amenazó incluso con realizar un “banderazo” en La Moneda por la poca consideración del Ejecutivo con la colectividad, ahora el turno de hacer una muestra de fuerzas con el Ejecutivo corre por cuenta de sus socios de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

El malestar es tal, que desde la bancada de la UDI condicionan su apoyo al Presupuesto 2020, uno de los proyectos clave del Ejecutivo.

El enojo gremialista se originó en la decisión del Gobierno de no considerar en la mesa por la sequía a diputados oficialistas, en desmedro de parlamentarios de la oposición, lo que agitó los ánimos en la tienda gremialista.

Así las cosas, ayer la bancada sostuvo un almuerzo para hacer un descarnado análisis de la situación, que se suma a otros episodios donde desde la UDI se sienten dañados, como la salida del subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry. Ahí, acordaron levantar la voz y ejercer presión ante el Gobierno.

La película se repite, porque tal como en el pasado RN acusaba que no se sienten escuchados por el Gobierno y que son pasados a llevar, en la UDI utilizan los mismos argumentos. “La mesa del agua es poco inclusiva y cuoteada políticamente. Creo que faltan actores. No se consideró a actores de la Región de Coquimbo. Se consideraron actores de oposición y no de la coalición gobernante, lo que me parece insólito”, se quejó el diputado UDI Sergio Gahona, exintendente de Coquimbo, una de las zonas más afectadas por la sequía y quien no fue considerado por La Moneda para formar parte de la instancia.

En ese contexto, según informa La Tercera, el acuerdo de los 29 diputados gremialistas fue condicionar la aprobación de las partidas del Presupuesto relativas al Servicio de Impuestos Internos y de transporte regional, exigiendo al Gobierno que incorpore una rebaja en el pago del transporte público y la exención en el pago de contribuciones para los adultos mayores.

“Hemos tomado la decisión de condicionar la aprobación de dos partidas presupuestarias a la implementación de la rebaja en la tarifa del pasaje a los adultos mayores y en la exención de las contribuciones para los adultos mayores que tienen solamente una vivienda. Creemos fundamentales estos compromisos que adquirimos”, señaló el subjefe de bancada, Juan Antonio Coloma.

Para el diputado Juan Manuel Fuenzalida, se trata de una “decisión política”, mientras otro parlamentario, Sergio Bobadilla, señaló que es hora de plantear acciones concretas: “mucho se habla de los adultos mayores, pero no tenemos señales claras y concretas de entregar beneficios que realmente les permitan mejorar su calidad de vida”.

Las propuestas de la bancada UDI se plasmarán en un documento redactado en conjunto con los asesores de la Fundación Jaime Guzmán que será entregado al Gobierno , añade La Tercera.