Hertz por postulación a libertad condicional de violadores de DDHH: "Es extremadamente grave"

Para la diputada del Partido Comunista (PC), Carmen Hertz, la posibilidad de que un grupo de violadores de derechos humanos estén postulando a las libertades condicionales es un grave peligro que vulnera la Ley sobre Libertades Condicionales.

Las declaraciones de la parlamentaria se dan en referencia al listado de Gendarmería de Chile para que reos opten a la libertad condicional, entre los que se encuentran 15 criminales de lesa humanidad, entre ellos Álvaro Corbalán, Carlos Herrera Jiménez y Miguel Estay Reyno, alias “El Fanta”.

"Esto es extremadamente grave, porque para nosotros, y así quedó claramente establecida en la Ley sobre Libertades Condicionales, en la modificación al Decreto Ley 321, que la libertad condicional es un beneficio carcelario, no es un derecho. Es un beneficio que no extingue la pena, que no la cambia, sino que modifica las formas en que esa pena se cumple", explicó.

La parlamentaria afirmó que si el Tribunal Constitucional pretende, por la vía del recurso de inaplicabilidad que presentó un reo criminal de lesa humanidad, “decretar la inaplicabilidad de esta ley a los reos de Punta Peuco, es extremadamente peligroso. Significa que vamos a tener en la calle a criminales como Álvaro Corbalán, como Herrera Jiménez, el “Fanta”, ni más ni menos. Sin que en el caso de ellos se haya cumplido ninguno de los requisitos que la ley y las normas internacionales y que la comunidad internacional ha establecido que deben cumplir los genocidas de esta naturaleza”.

Hertz detalló finalmente que en el Tribunal Constitucional se está discutiendo un recurso de inaplicabilidad que unos de los genocidas interpuso. “Ese es el punto. Nuestra preocupación es acerca de la resolución del TC que una vez más se estaría transformando en una tercera Cámara y además haciendo una interpretación absolutamente torcida de lo que es la Ley de Libertades Condicionales aprobada por este Parlamento”, concluyó.

La postura del Gobierno

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, también se refirió a la polémica, y señaló que la realización de informes preliminares para otorgar las libertades condicionales son una atribución de Gendarmería.

"El gobierno impulsó y se aprobó una ley que hizo modificaciones importantes en materia de las libertades provisionales, y para adecuarlo a los tratados internacionales. Eso ya se aprobó en el Congreso (...) Es un informe que yo desconozco y que solo es responsabilidad de Gendarmería. La señal la tiene que dar ahora el comité de jueces, y esperamos que la señal sea de acuerdo a la ley, y si es de acuerdo a la ley, esos informes preliminares no van a prosperar", dijo Chadwick.