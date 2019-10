José Antonio Kast por resultados de encuesta Cadem: "La usan para atacarme"

La encuesta Plaza Pública de Cadem de esta semana, mostró un dato interesante respecto al apellido "Kast".

La encuestadora realizó la pregunta ¿Qué nombre, concepto o ideas se le vienen a la cabeza cuando piensa en "Kast"?, y los resultados se asocian a conceptos ligados a José Antonio Kast, tales como “ultra o extrema derecha”, 7% “odio e intolerancia, racista, clasista”, 6% “no le gusta, no llama la atención”, 6% “conservador, antiguo, retrógrado”, 5% “orden, mano dura”, 2% “violencia”, 2% “diputado”, 2% “Felipe Kast”, 2% “crecimiento económico”, 2% “buenas ideas”, 2% “creativo”, 2% “José Antonio Kast” y 2% “dictadura, autoritarismo”.

El líder del Partido Republicano no demoró en reaccionar, y a través de su cuenta Twitter, comentó que la encuesta Cadem lo usa "para atacarlo".

"Antes la Encuesta Cadem no me mencionaba, luego me minimizaba y ahora la usan para atacarme. Parece que vamos bien!", sostuvo el ex candidato presidencial en la red social.