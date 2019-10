Sigue la polémica: Maite Orsini ofrece disculpas y la Cámara pasa los antecedentes a la Comisión de Ética

A través de su cuenta de Twitter, la diputada de Revolución Democrática Maite Orsini ofreció disculpas por sus dichos de ayer donde planteó que "hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico".

"Con toda honestidad, porque nunca me ha complicado pedir disculpas, decir que si alguien en este Congreso siente que lo ofendí personalmente, pido disculpas, sobre todo si es alguien que esté comprometido, como yo, en que haya más transparencia en política", escribió la parlamentaria en la red social.

Orsini partió señalando que “quiero aclarar dos cosas: Primero, no me cansaré de enfrentar todo aquello que puede poner en riesgo nuestra democracia y sus instituciones y el narcotráfico lo hace. Segundo: no busco protagonismo con esto. Era mucho más cómodo para mí no prender esta alarma y ahorrarme problemas”

Luego, reiteró que no tiene antecedentes concretos, al plantear que "como señalé ayer, vuelvo a aclarar que no tengo nombres ni una acusación particular, lo que sí tengo es la convicción de que el narco ha llegado a una Corte de Apelaciones, al Ejército, a Carabineros o a una municipalidad".

"Si ya tenemos antecedentes y casos concretos en otras instituciones ¿Qué nos podría hacer pensar que el Congreso es inmune a estos vínculos? Ante eso, el silencio o la defensa corporativa, no ayudan a que no se le abran esas puertas", concluyó.

Comisión de Ética

Pese a las disculpas, el caso ha escalado porque los diputados UDI Álvaro Carter y Juan Antonio Coloma solicitaron en el Juzgado de Garantía de Valparaíso que el Ministerio Público inicie una investigación sobre el asunto.

Asimismo, el tema fue puesto en manos de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, confirmó la presidenta en ejercicio de la Corporación, Loreto Carvajal.

"Como mesa de la Cámara rechazamos los dichos de diputada Orsini ayer por no contar con pruebas como ella misma lo ha señalado, contribuyendo al desprestigio de la Cámara de diputados. Como mesa presentaremos antecedentes a la comisión de ética como dice el reglamento”, indicó.

Loreto Carvajal añadió que “si la comisión recaba antecedentes que revistan carácter de delito, estamos facultados a accionar y generar una denuncia a la Justicia. Ahora ni la Cámara ni la diputada cuentan con ningún antecedente. Hoy no hay ninguna diputado o diputada denunciado que tenga nexo con narcotraficantes”.

“Son cosas súper distintas"

Esta jornada también reaccionó la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien señaló que “las afirmaciones que hizo la diputada Orsini son graves", dijo.

Pérez, en agosto abrió una polémica con el Partido Socialista al emplazar a esta colectividad a aclarar “qué relación tiene con el narcotráfico", descartó comparar sus dichos con los de Orsini.

“Son cosas súper distintas; yo hice preguntas basadas en hechos y afirmaciones de los propios dirigentes del PS (…) "Acá hay afirmaciones graves, no solamente contra la institucionalidad del Congreso, sino que también de otras institucionalidades de nuestro país. ¿Qué es lo que corresponde siempre en una autoridad responsable? Ponerse a disposición de la justicia, colaborar", subrayó.