TC tendrá la última palabra: TPP-11 pasa a la sala del Senado pero Huenchumilla anuncia reserva de constitucionalidad

Por tres votos contra uno, la Comisión de Constitución de la Cámara Alta aprobó el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP-11), con lo que pasa a discusión en la sala, donde requerirá mayoría simple para su aprobación. Sin embargo, el trámite no terminará ahí, porque el senador Francisco Huenchumilla (DC) -el único voto en contra en la instancia- anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional.

“Creo que hay problemas de constitucionalidad en este tratado, y vamos a recurrir al Tribunal Constitucional por este tema”, dijo el senador por La Araucanía, quien se suma así a su colega Alejandro Navarro, quien también anunció reserva de constitucionalidad.

El tratado contó con los votos a favor de los senadores Felipe Harboe (PPD), Víctor Pérez (UDI) y Andrés Allamand (RN), que se suma a la aprobación de la comisión de Relaciones Exteriores, donde sus integrantes suscribieron un protocolo de acuerdo con el Gobierno. En tanto, Alfonso de Urresti (PS) quien también integra la comisión de Constitución, Justicia y Reglamento estuvo ausente en la sesión.

"La UDI y la ex Nueva Mayoría unidas no fueron vencidas"

Desde la plataforma ciudadana Chile Mejor sin TLC lamentaron esta votación y acusaron que “Andrés Allamand, Víctor Pérez y Felipe Harboe respaldan falsas promesas del protocolo”.

Cabe recordar que esta organización insiste en que el TPP-11 debe ser estudiado por otras comisiones del Senado (Trabajo, Salud, Medio Ambiente, Derechos Humanos, Agricultura y Economía) antes de su votación en sala.

Lucía Sepúlveda, vocera de la plataforma Chile Mejor sin TLC, acusó una colusión entre el senador del PPD, Felipe Harboe, los parlamentarios de derecha, Víctor Pérez y Andrés Allamand y el Gobierno. "Como intuíamos que iba a pasar la UDI y la ex Nueva Mayoría unidas no fueron vencidas”, dijo.

También apuntó a Harboe quien como presidente de la comisión de Constitución “facilitó las cosas al no permitir la participación de las organizaciones que no eran abogados, supuestamente tecnificó la discusión pero todo para lograr la aprobación”, sentenció la vocera.

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico contempla alianzas entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, México, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Chile, Perú, Singapur y la República Socialista de Vietnam, y fue suscrito en Santiago en marzo de 2018.

Las objeciones de Huenchumilla

En la votación de hoy, Huenchumilla puso la voz disidente y comentó que los argumentos del tratado no lograron convencerlo: “A estas alturas del desarrollo económico de Chile, me parece que no es conveniente seguir insistiendo en la apertura comercial solamente respecto de recursos naturales o de cuestiones sin procesar”, indicó.

Respecto del punto anterior, el senador complementó: “Me parece que tenemos que entrar a una nueva etapa, donde tengamos mayor tecnología, innovación, demos un salto adelante hacia el desarrollo. Se requieren a mi juicio políticas industriales en este sentido”, estimó.

En cuanto a la conveniencia del TPP11 para el país, Huenchumilla consideró que “con esto probablemente ganan mucho los países más desarrollados, porque ellos van a recibir nuestros productos. La pregunta es cómo esto influye en un profundo desarrollo de innovación y tecnología, con mayor valor agregado a los productos de nuestra economía”.

El senador también se refirió a uno de los puntos que han marcado el debate: “el Estado se va a ver sometido a resolver controversias con grandes compañías del mundo, que a mi juicio colocan un viejo problema en perspectiva, si estamos o no cediendo soberanía frente a particulares. No digo frente al Estado, o frente a tribunales internacionales producto de tratados multilaterales, sino que me refiero yo, al estado con inversionistas particulares (…) por esas razones no logró convencerme, y en consecuencia voté en contra”.

Sin embargo este argumento ha sido refutado por el senador PPD Felipe Harboe, quien señaló que “según lo que plantearon los profesores y lo que yo he podido estudiar, este Tratado no es distinto a los que ya han sido suscritos por Chile y que están ratificados y están vigentes. El TLC con Europa, el TLC con Estados Unidos, el TLC con China, todos establecen también la posibilidad de que un ciudadano que se siente afectado por una resolución de un Estado pueda recurrir a instancias internacionales”.

Otro punto que objetó Huenchumilla es la no aplicación del convenio internacional sobre consulta a pueblos indígenas, que Chile suscribe: “Tenemos un tratado internacional conocido como Convenio 169 (…) que ordena consultar a los pueblos indígenas respecto de cualquier ley o tratado que afecte directamente sus intereses, y a mí me parece que aquí no se cumplió con las normas del Convenio 169”.